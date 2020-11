La Salernitana batte il Cosenza e scavalca l'Empoli: è vetta in solitaria. Le aperture

"Tutino da leader. Salernitana sola": così il Corriere dello Sport, che sul match tra i campani e il Cosenza, che si è giocato ieri allo "Scida", ha poi proseguito: "Una magia dell’attaccante (che da ex non esulta) piega Occhiuzzi. Castori sale a 20 punti: è record".

E' record e appunto primato, perché la formazione di mister Fabrizio Castori è in vetta in solitaria alla graduatoria: l'Empoli, infatti, non è andato oltre il pareggio con il Vicenza, e i granata hanno potuto operare un nuovo sorpasso, altro tassello in questo duello che sta andando avanti da inizio stagione.

Anche La Gazzetta dello Sport celebra i campani: "Salernitana in vetta. Lo spietato Tutino batte il suo Cosenza", questa l'apertura. Mentre più nel dettaglio: "Castori vince ancora e comanda da solo. Rimpianti Occhiuzzi: errori e un rosso" (rimediato da Abou Ba, al 36' della ripresa, per doppia ammonizione).

Prosegue poi Tuttosport: "Salernitana in vetta con la magia di Tutino". Più nel dettaglio sul match: "Cosenza tenuto in piedi dalle parate di Falcone, poi battuto dal gol dell'ex".

Chiude poi Il Mattino - ed. Salerno: "Salernitana leader nel segno di Tutino". E infine: "Con la vittoria a Cosenza i granata rafforzano il primato in classifica. Decisiva la rete dell'ex rossoblù Tutino all'inizio della ripresa".