© foto di Federico Gaetano

Vittoria importante conquistata dalla Salernitana che ha battuto 1-0 il Foggia. Dopo novanta minuti di equilibrio e l'espulsione di Gerbo per doppio giallo che ha lasciato gli ospiti in dieci, la squadra campana ha trovato il gol del vantaggio al 94' grazie a Vitale che ha mandato in estasi lo stadio Arechi. Con questo successo la Salernitana sale a 23 e torna alla vittoria dopo tre gare mentre il Foggia resta a quota 12.