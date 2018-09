La Salernitana vede le streghe. E il Benevento respira aria d'alta quota

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Benevento, uno dei club più attrezzati per la promozione in questo nuovo campionato di Serie B, ora respira aria d'alta quota dopo aver battuto la Salernitana con un nettissimo 4-0 nel derby campano andato in scena ieri sera. "La Salernitana vede le streghe", scrive Tuttosport sulla tremenda debacle granata.