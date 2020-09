La SPAL riparte da Marino e da un successo in rimonta: 2-1 in amichevole al Pontedera

A distanza di venti giorni esatti dal via al prossimo campionato di Serie B, la SPAL di Pasquale Marino è scesa in campo al centro sportivo di via Copparo per la prima amichevole stagionale. I biancazzurri hanno affrontato e battuto in rimonta per 2 a 1 il Pontedera. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato conclusosi sullo 0 a 0 infatti, sfruttando un errore di impostazione in fase difensiva di Tomovic, i toscani sono passati in vantaggio al 51’ con Tommasini. Il gol del pareggio estense è arrivato al 63’ con un eurogol di Di Francesco, che al 77’ ha firmato la propria doppietta personale e regalato la prima vittoria della nuova stagione ai ferraresi. Assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali Berisha, Jankovic, Tunjov, Kryeziu e Sala, così come Fares, Sernicola e Brignola (che hanno seguito la sfida da bordo campo) e gli infortunati Paloschi (infortunio muscolare), Mazzocco (infiammazione ad un ginocchio), Bonifazi e Viviani. Tra gli spettatori anche i patron Simone e Francesco Colombarini e il d.s. Giorgio Zamuner.