Landella (sindaco Foggia): "Ci aspettiamo riduzione della penalizzazione"

© foto di Giuseppe Scialla

Il sindaco di Foggia Franco Landella ha accolto con soddisfazione la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI che probabilmente ridurrà ulteriormente la penalizzazione del club dauno in classifica: “La sentenza del Collegio di Garanzia del Coni è una buona notizia per Foggia e per il Foggia. Più volte, nel recente passato, abbiamo ritenuto e denunciato il timore che la penalizzazione in classifica fosse eccessiva. – continua Landella come riporta foggiacalciomania.com - Ci aspettiamo che questa penalizzazione sia equamente proporzionata al format a 19 squadre del campionato di Serie B. Serve tenere in considerazione quanto accaduto nella storia recente anche di altre società incappate in questioni legali delle quali la giustizia sportiva si è occupata”.