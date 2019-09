© foto di Federico Gaetano

Dopo essere entrato nella storia dell’Ascoli come il portiere con maggior numero di presenze nella storia (superati Enrico Guarna, Fabrizio Lorieri, Marcello Grassi e Andrea Pazzagli) Ivan Lanni ha parlato ai microfoni del sito del club di questo suo record: “Si tratta di un traguardo bellissimo e all’inizio inaspettato, mi riempie d’orgoglio. La svolta è arrivata lo scorso anno con Pulcinelli perché se non fosse arrivato lui quasi sicuramente non sarei rimasto qui. Non mi sentivo più importante e avevo intenzione di andare via, ma poi il mercato si bloccò per via dell’arrivo del nuovo proprietario e alla fine rimasi. - continua Lanni – Quest’anno la squadra è molto più forte che in passato, probabilmente la migliore da quando sono qui. Ora starà però a noi dimostrarlo sul campo. Anche perché il momento più bello della mia carriera deve ancora arrivare e lo aspetto con questa maglia e in questa città che ormai per me è casa”