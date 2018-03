Lapsus sul nome di Astori: licenziato lo speaker del Perugia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un lapsus sul nome di Davide Astori, erroneamente chiamato 'Astolfi', è costato il posto allo speaker dello stadio Curi di Perugia. Un episodio non certo voluto ma spiacevole che ha portato il presidente Santopadre a prendere una decisione drastica.

Sentito telefonicamente da Umbria24, lo speaker Francesco Bircolotti s'è detto dispiaciutissimo per il lapsus, di cui non riesce darsi una spiegazione razionale, se non dovuta alla concitazione del momento.

Sulla decisione successiva, Bircolotti non ha voluto commentare né sollevare polemiche se non dicendo che il provvedimento è stato forse esagerato visti i quattro anni e mezzo di impegno serio e costante in un ruolo di massima esposizione.