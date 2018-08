Le pagelle al mercato - Brescia, un nuovo volto. Attacco top

Hanno collaborato Tommaso Maschio e Claudia Marrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

BRESCIA, voto: 7

Giudizio

Lo scorso anno Massimo Cellino disse a più riprese che quel Brescia non lo sentiva suo. Problema risolto grazie al mercato estivo che ha stravolto completamente il volto delle Rondinelle. A fronte dell'addio del capitano, Andrea Caracciolo, il ds lombardo Marroccu ha portato molta qualità alla corte di David Suazo. Tremolada, Miracoli, Donnarumma e Morosini, assieme a Torregrossa, rappresentano un parco attaccanti di altissimo livello. Bene, anzi benissimo, la conferma sia di Tonali e Bisoli a centrocampo. In porta Alfonso è una certezza, così come Gastaldello nel centro della difesa. Qualche dubbio in più rimane sulle corsie esterne.

Probabile formazione

Brescia (4-3-1-2): ALFONSO; SABELLI, GASTALDELLO, ROMAGNOLI MATEJU; Bisoli, Tonali, Ndoj; TREMOLADA; Torregrossa, DONNARUMMA. Allenatore: SUAZO.