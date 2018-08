Le pagelle al mercato - Cittadella, ricambio generazionale

Hanno collaborato Tommaso Maschio e Claudia Marrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CITTADELLA, voto: 5,5

Giudizio

Cedere in una sola sessione Alfonso, Salvi, Varnier, Bartolomei, Kouame, Chiaretti e Arrighini non è cosa da poco. Stefano Marchetti, ds di veneti, è una garanzie, ma le scommesse rimangono molte. Scappini-Malcore al posto di Kouame-Arrighini è un azzardo che può pagare, ma difficile da prevedere. In difesa Drudi e Camigliano si giocheranno il posto a fianco di Adorni. Iori e Settembrini, cuore e muscoli della squadra, i veri punti fermi di Venturato.

Probabile formazione

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; CANCELLOTTI, DRUDI, Adorni, Benedetti; Settembrini, Iori, BRANCA; Schenetti; MALCORE, SCAPPINI. Allenatore: Venturato