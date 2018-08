Le pagelle al mercato - Cosenza, in equilibrio fra passato e futuro

Hanno collaborato Tommaso Maschio e Claudia Marrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

COSENZA, voto: 6

Giudizio

Smaltita la gioia per il ritorno in Serie B in casa Cosenza il ds Stefano Trinchera ha lavorato per trovare il giusto compromesso fra il mantenimento della rosa che ha centrato lo storico traguardo della cadetteria e l'inserimento di elementi di categoria che possano aiutare la squadra a centrare l'obiettivo della salvezza. Sulla carta spicca per qualità il tridente Garritano-Maniero-Tutino con Di Piazza prima alternativa. A centrocampo Verna potrebbe rivelarsi un tassello decisivo.

Probabile formazione

Cosenza (3-5-2): Saracco; CAPELA, Dermaku. LEGITTIMO; Corsi, Bruccini, VERNA, D'Orazio; GARRITANO, Tutino; MANIERO. Allenatore: Braglia.