Le pagelle al mercato - Livorno, arrivi di grido e dubbi sulla tenuta

Hanno collaborato Tommaso Maschio e Claudia Marrone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

LIVORNO, voto: 5,5

Giudizio

La valutazione sul mercato degli amaranto deve essere scissa a metà. Da una parte c'è la scelta, saggia, di puntare su giocatori di grande esperienza per portare a casa il mantenimento della categoria. Dall'altra, però, i dubbi sulla tenuta atletica di elementi come Dainelli, Diamanti e Valiani rimangono. In più l'attacco è affidato in particolare a due giocatori che nelle ultime stagioni hanno giocato davvero poco come Kozak e Giannetti. A Murilo, invece, dopo quello di buono fatto intravedere in C toccherà il compito di imporsi anche in cadetteria.

Probabile formazione

Livorno (3-5-2): Mazzoni; DAINELLI, BOGDAN, GONNELLI; PARISI, DIAMANTI, AGAZZI, Valiani, PORCINO; KOZAK, GIANNETTI. Allenatore: LUCARELLI.