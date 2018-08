Le pagelle al mercato - Padova, per l'attacco innesto in extremis?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

PADOVA, voto: 6

Giudizio

Continuare sulla linea della scorsa stagione, con innesti di esperienza: è stata questa la filosofia del Padova in questo mercato estivo. Capelli e Della Rocca portano peso specifico in difesa e a centrocampo, mentre in attacco la coppia Bonazzoli-Capello ha le potenzialità per fare bene ma senza dare, come tutti i giovani, grosse certezze. In questo senso, a fronte di qualche partenza verso la C di elementi come De Cenco e Chinellato, non è da escludere un innesto dagli svicolati. Clemenza può, invece, essere la sorpresa.

Probabile formazione

Padova (3-5-2): MERELLI; Ravanelli, CAPELLI, Trevisan; Salviato, Pulzetti, DELLA ROCCA, CLEMENZA, Contessa; Capello, BONAZZOLI. Allenatore: Bisoli.