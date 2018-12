Le pagelle Carpi - Concas ci prova, Colombi poco reattivo

Risultato finale: Carpi-Lecce 0-1

Colombi 5.5 - Non si oppone in maniera convinta in occasione del gol di La Mantia.

Pachonik 6 - Buon lavoro nelle retrovie, riesce a tenere botta fino alla fine.

Pezzi 5.5 - Non si dimostra attento in occasione dell’unico gol avversario che condanna la sua squadra.

Poli 6 - Il capitano si comporta bene in fase di interdizione, provando anche ad impostare da dietro.

Buongiorno 5.5 - Gara incolore, fa il suo dovere rischiando qualcosa nella prima parte.

Jelenic 5.5 - Nel primo tempo appare nervoso e quindi poco lucido, scompare dai radar nella ripresa.

Mbaye 6 - Imbecca i compagni per vie centrali, provando anche a infilarsi nello spazio.

Pasciuti 6 - Mette dentro una serie di cross interessanti, taglia l’area ma i compagni non lo seguono. (Dal 73’ Di Noia sv).

Piscitella 5.5 - Prova a sfondare dal suo lato ma Liverani lo toglie dai giochi nel primo tempo. (Dal 46’ Arrighini 5 - Prova a sfruttare i pochi spazi a disposizione ma di fatti non si rende pericoloso).

Concas 6 - Colleziona almeno tre occasioni pericolose, ma non sia Vigorito che la mancanza di precisione gli negano il gol.

Mokulu 5.5 - Si muove tutto su tutto il fronte d’attacco, ma non viene servito nel modo giusto. (Dal 68’ Machach 6 - Ha un buon impatto sulla gara, dà ritmo alla manovra e si rende pericoloso).