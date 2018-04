Le pagelle del Bari - Balkovec, prima volta con prodezza. Bene Cissé

Bari-Virtus Entella 1-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Micai 6,5 - Pronti via, passano dieci minuti ed è chiamato subito al miracolo su Benedetti. Festeggia con un'ottima prova la sua centesima gara con la maglia del Bari.

Sabelli 6,5 - Spinge con assiduità sulla fascia destra, a partire dai primi minuti. Tanti cross interessanti da parte sua. Dall'82' Empereur s.v.

Gyomber 6 - Poche sbavature, prestazione solida e caratterizzata da una grossa diligenza. Una certezza in difesa.

Marrone 6 - Ordinaria amministrazione, arriva da parte sua il solito utilissimo apporto sulle palle alte.

Balkovec 7,5 - Il migliore in campo. Il suo gol è una prodezza, da oltre trenta metri, di fatto imprendibile per il portiere. E' il primo in Italia, non poteva chiedere di meglio. Ha un ottimo impatto sulla gara, come sull'intero campionato di Serie B.

Henderson 5,5 - Gioca da mezzala, ma in realtà fa più il trequartista. A tratti però scompare un po' dal terreno di gioco.

Basha 6 - Gioca bene da schermo davanti alla difesa, con il carisma da capitano che si ritrova. Si rende pericoloso con qualche tiro da fuori, colpendo anche un palo in apertura di ripresa.

Iocolano 6 - Troppa frenesia nelle giocate, ma si muove sempre bene. Corre tanto facendo entrambe le fasi, trova spazio, ma perde lucidità nella finalizzazione.

Galano 5,5 - In ombra, poco lucido nelle scelte. Il gol gli manca da dicembre il digiuno aumenta ancora, qualche giorno in più almeno. Dal 69' Floro Flores 6,5 - In venti minuti crea più occasioni da gol dei suoi compagni in un'intera partita. Che impatto.

Cissé 6,5 - Ispirato fin dall'inizio, sfrutta il suo fisico e la sua rapidità per sfondare il muro difensivo ligure. Preferito a Floro Flores, ripaga bene la scelta di Grosso.

Improta 5,5 - Viene spesso in mezzo al campo, per non uscir fuori dalla manovra. Anche lui però è abbastanza spento in questa serata. Dal 90' Anderson s.v.