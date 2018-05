Le pagelle del Bari - Bene Floro Flores, Empereur da rosso

Risultato finale: Parma-Bari 1-0

Micai 6,5 - Una buona prestazione, che gli permette di alzare il voto in pagella grazie a una gran parata su Di Gaudio.

Empereur 5 - Si comporta bene per tutto il primo tempo. Macchia la sua gara con l'espulsione nel finale.

Marrone 6 - Riesce a tenere bene lo scontro contro Ceravolo, lasciandolo spesso lontano dalla porta.

Gyomber 6 - Bravo a contenere un cliente non facile come Di Gaudio, aiuta anche nel controllare Ceravolo. Particolarmente nervoso nel finale di gara.

Sabelli 5,5 - Spreca un clamoroso contropiede nel primo tempo. Nel complesso, non appoggia però la fase offensiva come potrebbe. Dal 65' Improta 6 - Aggiunge qualità offensiva al Bari, mettendo in mezzo alcuni palloni interessanti.

Henderson 6,5 - Ottimo lavoro in mezzo al campo per il giovane scozzese, che nella ripresa fa tremare anche la traversa di Frattali con un bolide dalla distanza.

Basha 6 - La sua è una regia piuttosto scolastica, ma fa densità in mezzo al campo e cuce piuttosto bene il gioco dei suoi.

Iocolano 5,5 - Inizia benino, sistemandosi tra le linee, ma ben presto i difensori del Parma gli prendono le contromisure e sparisce dalla gara. Dal 56' Brienza 6,5 - Aggiunge grande pericolosità ai suoi, disegnando cross interessanti e creando non pochi problemi alla difesa crociata.

Balkovec 6 - Poco impegnato in difesa, appoggia molto la fase offensiva, ingaggiando un bel duello con Gazzola.

Andrada sv - Si infortuna dopo pochi minuti. Sfortunato. - Dal 16' Floro Flores 6,5 - Tra i più positivi in casa barese. Entra con il piglio giusto, va vicino al gol e diventa il terminale offensivo di riferimento.



Nenè 5,5 - Molto mobile, si rivela difficile da marcare. Il gol sbagliato nel finale, con il palo colpito, è però un macigno difficile da digerire.