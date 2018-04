Le pagelle del Bari - Brienza cambia la partita, male Galano e Kozak

Risultato finale: Bari-Novara 1-1

© foto di Federico Gaetano

Micai 6,5 - Uno dei migliori del Bari, vive una serata in apprensione visti i tanti assalti del Novara. Bravo a respingere numerosi tentativo di Puscas e Sansone.

Anderson 5,5 - Non una grande prestazione per il giovane e promettente olandese, qualche problema in fase difensiva quando si trova a fronteggiare un superbo Calderoni.

Gyomber 5 - L'ex centrale della Roma non imbecca la serata giusta, entra suo malgrado nella maggior parte degli svarioni difensivi del Bari.

Empereur 5 - Prova incolore per l'ex Foggia, ha più di un problema nel contenere Puscas come dimostrato nell'azione del gol del romeno. Non va di certo meglio con Sansone.

D'Elia 6 - Sicuramente il migliore del pacchetto arretrato del Bari, a volte trova anche qualche spazio discreto per provare ad affondare sulla sinistra.

Henderson 6 - Grande spirito di sacrificio e abnegazione, anche se non ha nelle corde la battaglia non si risparmia. Peccato per il giallo che lo costringerà a saltare il derby con il Foggia.

Busellato 5,5 - Viene schierato da Grosso in cabina di regia ma non incide, entra poco nelle azioni offensive del Bari e fatica a contenere Moscati. (Dal 89' Tello sv).

Iocolano 5,5 - Prova abbastanza anonima del centrocampista dei Galletti, si vede pochissimo e viene sostituito ad inizio ripresa. (Dal 46' Brienza 7 - Il cambio della svolta per il Bari, prima si prende il calcio di punizione poi pennella l'assist perfetto per la rete del definitivo pareggio di Floro Flores).

Galano 5 - Parte bene nei primi minuti di gara poi commette un errore imperdonabile, perde la sfera nella propria metà campo e dà avvio all'azione che porta al gol Puscas.

Kozak 5 - Esce tra i fischi del pubblico del San Nicola, l'ex Lazio non prova mai a rendersi pericoloso e riceve pochissimi palloni giocabili in area di rigore avversaria. (Dal 59' Floro Flores 6,5 - Al primo vero pallone giocato spinge la sfera in rete per il definitivo pareggio, viene graziato dal direttore di gara per un colpo di mano nella propria area di rigore).

Cissè 5 - Non funziona al meglio il tridente del Bari, anche l'ex Benevento si accende ad intermittenza e poi rischia il secondo giallo per qualche intemperanza con Ronaldo.