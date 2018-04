Le pagelle del Bari - Cissé il migliore in campo, Galano sottotono

Risultato finale: Pescara-Bari 2-2.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Micai 6.5 - Poteva fare qualcosina di più sul secondo palo, ma comunque gioca un'ottima partita. Nel finale compie due miracoli, uno su Pettinari e uno su Valzania.

Anderson 7 - Quando prende spazio è praticamente imprendibile, segna anche un gran bel gol. Qualche sbavatura in difesa.

Gyömbér 6 - Bene fino al secondo gol, dove sbaglia il posizionamento. Prima gioca una buona gara, con molti palloni intercettati.

Marrone 5.5 - Male sul secondo gol, pecca anche sulla prima diagonale dove lascia scappare Mancuso. Soffre la velocità dell'attacco di casa.

Balkovec 5 - Uno dei peggiori, non riesce mai a fermare le giocate di Pettinari quando si decentra. Concede troppo, soprattutto nel secondo tempo.

Henderson 6.5 - Si inventa un assist al bacio per Nenè, è sempre nel vivo del gioco. Cala nel secondo tempo. (Dal 62' Busellato 6 - Fa densità in mezzo al campo, bene in copertura).

Basha 6 - Gestisce molti palloni nel secondo tempo, ma si vede meno in inserimento. Bene anche nel computo dei palloni recuperati. (Dall'81’ Petriccione s.v.).

Iocolano 6 - Un paio di tiri, quando non trova spazio prova a crearselo. Come i compagni di reparto gioca una gara sulla difensiva. (Dal 71' Tello 5.5 - Si vede poco, non riesce ad entrare bene in campo).

Galano 5.5 - Gli manca il gol, non gli riesce quasi nulla. Va a sprazzi, prova un paio di conclusioni che però non impensieriscono Fiorillo.

Nenè 7 - Tocca due palloni in attacco, uno lo mette dentro. La sua esperienza sta dando all'attacco del Bari la giusta continuità.

Cissé 7 - Gli manca soltanto il gol. Sulla corsia sinistra non lo prendono mai, sfonda continuamente e crea moltissimi pericoli.