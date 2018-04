Le pagelle del Bari - Floro Flores, che impatto. Nené sempreverde

Palermo-Bari 1-1

© foto di Federico Gaetano

Micai 6 - Una piccola incertezza in apertura, poi non sbaglia più. Può fare davvero poco sulla rete del Palermo.

Gyomber 6,5 - Bella chiusura nel primo tempo su Rolando, poi poco dopo è provvidenziale su La Gumina. Sempre attento in questa partita.

Marrone 5 - Si fa sovrastare in occasione della rete di La Gumina, poi nel finale inguaia il finale del Bari facendosi espellere.

Empereur 5,5 - Si becca un giallo nel primo tempo (e per un difensore conta tanto) con un intervento senza senso nel primo tempo. Nessun altro errore di rilievo. Dal 60' Galano 5 - Non entra bene, commette degli errori anche tecnici e conferma il suo periodo negativo.

Anderson 5 - Molto in difficoltà sulla fascia. Viene spesso saltato sulla fascia, è in affanno per tutta la partita.

Tello 6 - Qualche buon inserimento, a volte combina bene con Anderson. Tra i centrocampisti del Bari è sicuramente il migliore. Dall'82' Andrada s.v.

Basha 5,5 - Meno brillante del solito, anche fisicamente non sembra essere nelle migliori condizioni. Non gioca male, ma la manovra è lenta.

Henderson 5 - Non commette gravissimi errori, ma il suo finale è horror: troppo nervoso, finisce per non giocare più e rifila un calcione no-sense a Chochev.

Balkovec 6 - Venerdì scorso ha segnato da oltre trenta metri, oggi ci riprova: percussione e conclusione dalla distanza, la sfera si spegne di poco a lato. Piede sempre caldo insomma, così si rende pericoloso.

Nenè 7,5 - Il migliore in campo per distacco. Gioca stranamente da seconda punta, muovendosi più del solito. Gran lavoro di difesa del pallone per far salire la squadra, diventa così un regista offensiva. E' prezioso nelle due fasi e alla fine trova il meritatissimo gol in tap-in. In barba alla carta d'identità, risulta ancora decisivo in Serie B.

Cissé 6 - Gioca quasi da boa là davanti, ma si trova bene con Nené. Nessun lampo, ma prestazione sufficiente. Dal 69' Floro Flores 7 - Ha un grande impatto sulla partita. Si presenta con gran voglia e ha la maggior parte del merito sulla rete di Nené col suo assist di testa.