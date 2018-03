Le pagelle del Bari - Non basta Brienza, prova sottotono di Anderson

Risultato finale: Bari-Pro Vercelli 2-2

© foto di Federico Gaetano

Micai 6 - Non può nulla nell'azione confusa che ha portato al definitivo pareggio di Morra, poche volte è chiamato a sporcarsi i guanti.

Sabelli 6 - Spinta costante su tutta la corsia destra specie nella prima frazione, svolge anche il compito di ala aggiunta vista la giornata poco felice di Anderson.

Marrone 6,5 - Prova positiva per l'ex Juventus, salva nel primo tempo quando Morra si presenta quasi a tu per tu con Micai. Bravo ad uscire palla al piede per la prima costruzione.

Gyomber 5,5 - Non una grandissima prestazione per l'ex Roma, soffre la velocità sul breve di Kanoute concedendo qualche spazio di troppo all'ex Benevento.

D'Elia 5 - Poco pungente sulla corsia mancina, soffre le discese di Ghiglione e sul finire di prima frazione si fa saltare troppo facilmente dall'avversario che poi scarica in rete.

Henderson 6,5 - Si incarica della battuta di tutti i calci di fermo, da uno di questi nasce la rete del pareggio di Kozak. Gioca a testa alta dispensando palloni per i compagni. (Dal 80' Brienza 6,5 - Al primo pallone toccato sigla la rete del momentaneo vantaggio capitalizzando al massimo l'ottimo assist di Floro Flores).

Basha 6 - Si posiziona davanti alla difesa, non si passa dalle sua parti. Rude quando serve e ci prova in qualche occasione anche con il destro dalla distanza.

Tello 6 - Freschezza e brio alla manovra pugliese, l'ex Cagliari si muove su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento alla Pro Vercelli.

Anderson 5 - Poche luci nella gara del San Nicola per il giovane esterno di Grosso, poche volte nel vivo della manovra e richiamato in panchina ad inizio ripresa. (Dal 53' Cissè 5 - Non sortisce gli effetti sperati il suo ingresso in campo, mai nel vivo dell'azione).

Kozak 6,5 - Per tutta la partita soffre della marcatura stretta di Gozzi, ma l'attaccante deve farsi trovare pronto al posto giusto e lui non fallisce l'unica occasione a disposizione. (Dal 71' Floro Flores 6,5 - Prima rischia di segnare al primo tiro in porta poi serve l'assist vincente per Brienza).

Galano 6 - Gara dai due volti per l'ex Vicenza, a sinistra non punge praticamente mai. Nel secondo tempo viene schierato sulla corsia opposta e da un suo tiro deviato nasce la rete del pari di Kozak.