Le pagelle del Benevento - Armenteros show, male Di Chiara

Risultato finale: Brescia-Benevento 2-3.

Gori 7 - Scende in campo dopo quasi due stagioni di inattività, ma subito risponde presente. Tolto il gol di Bisoli, dove poteva fare qualcosa di più, compie diversi interventi interessanti. Nel finale si toglie anche la soddisfazione di parare un rigore a Donnarumma.

Letizia 6.5 - Non inizia bene, lasciando spazio a Mateju. Ma con il passare dei minuti alza i giri del motore e non concede più nulla.

Volta 6 - Nel primo tempo non riesce ad esprimersi al meglio, poi trova le giuste misure e guida la difesa. Di testa comanda lui, non si passa praticamente mai.

Antei 6 - Qualche sbavatura, ma possiamo capirlo. Non era al meglio, scende in campo pensando ai playoff, come tutta la squadra. Gioca una partita sufficiente, limitando come può l'attacco delle rondinelle.

Di Chiara 5 - Partita da dimenticare, non solo per l'autogol. Concede troppo, soprattutto in fase di non possesso. Attacca spesso lo spazio, lasciando campo agli avversari.

Tello 7 - In inserimento è decisivo, scippa la palla e confeziona un ottimo assist per Insigne. Sempre in movimento, uno dei migliori in campo in casa giallorossa.

Crisetig 6 - Sempre presente in mezzo al campo, tutti i palloni passano dalle sue parti. In alcune occasioni esagera, ma i ritmi di questa partita sono stati incredibili.

Buonaiuto 6 - Nella prima frazione è uno dei più attivi, nella ripresa si vede meno e soffre la pressione dei padroni di casa. (Dal 76' Improta 6 - Buon impatto sul match, gioca in un ruolo differente rispetto le ultime partite).

Vokic 6.5 - Buon esordio da parte del trequartista dei sanniti, si muove con naturalezza e mette il fisico su ogni azione. (Dall'80' Goddard 6 - Entra bene in campo e non delude, si muove bene tra le linee e crea spesso difficoltà).

Insigne 7 - Bucchi lo sprona sin da primi minuti, lui sembra essere un pochino spento. Ma dopo trova il gol e inizia a trovare le giuste misure in ogni azione offensiva.

Armenteros 8 - Due palloni toccati, due gol fatti. Sicuramente il numero 33 è pronto per i playoff, soprattutto in zona gol si sta facendo sentire. Da applausi la seconda rete, un tacco spalle alla porta che strappa gli applausi a tutto il Rigamonti. (Dal 68' Bandinelli 6 - Ingenuità sul calcio di rigore concesso ai padroni di casa, ma nel complesso mette in campo una buona prestazione).