Le pagelle del Benevento - Bandinelli, morso dell'ex. Sigilla Montipò

Risultato finale: Benevento-Perugia 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Montipò 6,5 - E' la sua la parata da tre punti, dopo la rete di Bandinelli ci ha provato El Yamiq trovando la super risposta del portiere sannita. Non può nulla invece sul destro di Verre troppo angolato.

Letizia 6,5 - Moto perpetuo lungo la corsia destra, ara la fascia con continuità impressionante. Manda in bambola spesso Falasco, imprendibile in progressione. La spina nel fianco per la retroguardia del Perugia.

Volta 6 - Corre pochi rischi nel pomeriggio del Vigorito, lotta con Melchiorri e Vido senza concedere molto spazio. Si rende protagonista di qualche chiusura di buona qualità.

Billong 5,5 - Chiamato a riscattarsi dopo il grave errore di La Spezia, il suo nome non è sinonimo di grande affidabilità. Si fa infilare da Kingsley che per sua fortuna sbaglia a porta praticamente sguarnita.

Di Chiara 5,5 - Comincia bene come tutto il Benevento, per un tempo non fa mancare la sua assistenza ad Improta. Cala nella ripresa, si intende poco con Billong e traballa sul suo versante.

Tello 6 - Tra i più attivi del centrocampo dei sanniti, si muove in piena sintonia con Letizia. Si accentra spesso per lasciare spazio al compagno, pericoloso quando riesce a penetrare in area di rigore palla al piede. Nella ripresa non incide come nella prima frazione.

Viola 5 - Non una grandissima prestazione per il cervello del centrocampo di Bucchi, prova a catalizzare la manovra con il suo mancino ma in alcune occasione pecca sia di precisione che lucidità. (Dal 72' Buonaiuto 6 - Qualche sgroppata lungo la corsia mancina nel finale di partita).

Bandinelli 7 - Sempre abbastanza vivace in mezzo al campo, a volta irruento ma utile per il gioco del Benevento. Ci prende gusto a calciare alla distanza, all'ultimo minuto trova il jolly con il mancino che fa esplodere il Vigorito.

Improta 6,5 - Esce tra gli applausi del Vigorito, dopo Coda senza dubbio il migliore in campo. Trova terreno fertile lungo la corsia mancina per affondare il colpo, pennella il traversone vincente per la testa di Coda. (Dal 84' Ricci sv).

Coda 7 - Per quasi un'ora di gioco è indiavolato, ha fame di gol e lo dimostra fin dai primi minuti. Stupendo il colpo di testa che porta in vantaggio i sanniti, dimostra volontà e tanto carattere il bomber del Benevento.

Asencio 5,5 - Offuscato da un Massimo Coda in forma grandissima forma, l'ex Avellino si vede pochissimo. Con un mix di fortuna e sfortuna colpisce la traversa, ai suoi danni è il fallo che porta all'espulsione discussa di Falasco.