Le pagelle del Benevento - Caldirola già da serie A, Sau delude

Luca Caldirola

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Montipò 6 - Ordinaria amministrazione, ma sempre attento quando chiamato in causa. Su Laribi l’intervento più difficile.

Maggio 5,5 - Corre tantissimo, fino alla fine. Tanta roba per un giocatore non giovanissimo, ma che ha approcciato al campionato con la mentalità giusta. Grave errore nel primo tempo, un retropassaggio che innesca un contropiede pericolosissimo.

Caldirola 7,5 - Come fa questo calciatore a giocare in serie B? Un muro, un fenomeno per la categoria. La chiusura su Mancuso vale da sola il prezzo del biglietto. Insuperabile.

Tuia 7 - La sblocca con un colpo di testa perfetto, ciliegina sulla torta di una serata splendida. Incalcolabili i palloni recuperati, mostra senso della posizione e la giusta cattiveria agonistica.

Letizia 7 - Un motorino inesauribile, per un’ ora è devastante e corre per quattro. Ci provano in tre a fermarlo, senza successo. Intelligente la gestione del finale, quando si limita al compitino e non sbaglia nulla.

Kragl 7 - L’assist mercoledì scorso, il gol stasera che mister Inzaghi aveva quasi pronosticato dalla panchina pochi minuti prima. Fino alla quinta giornata era un panchinaro di lusso, oggi un titolare inamovibile che sta crescendo gara dopo gara.

Schiattarella 5,5 - Ancora lontano dalla migliore condizione, compensa con esperienza e spirito di sacrificio. Qualche buon recupero, ma anche tanti passaggi sbagliati. (Dal 20’st Hetemaj 5,5 - Non si vede moltissimo, fa fatica ad entrare in partita).

Viola 6 - Rispetto all’anno scorso costruisce di meno e pressa di più, anche perché le squadre avversarie non lo lasciano ragionare. Apporto prezioso senza strafare

Tello 6 - Scheggia il palo con un sinistro da posizione difficile, si applica con bravura in entrambe le fasi proprio come gli chiede il tecnico Inzaghi. Esce stremato. (Dal 30’st Antei 6 - Il Benevento nel finale si copre con cinque difensori e l’ex Sassuolo non sbaglia nulla).

Coda 6 - Si divora il gol del possibile 3-0, strano che un giocatore come lui abbia segnato soltanto due reti in undici partite. Il lavoro oscuro è preziosissimo, all’88’ ha ancora la forza per rincorrere gli avversari a tutto campo.

Sau 5 - Unica nota stonata della serata. Non sta fornendo l’apporto che ci si aspettava, complice una condizione fisica che arriverà solo giocando. Nessun tiro in porta e azioni macchinose. (Dal 20’st Insigne 5,5 - Anche per lui un approccio non eccellente, sbaglia qualche stop semplice tradito anche dal terreno di gioco).