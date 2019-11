Le pagelle del Benevento - Caldirola ingenuo, Sau delude ancora

Marco Sau

© foto di Andrea Rosito

Montipò 6 - Non può nulla sul missile di Calò, in pratica è l’unico tiro in porta che subisce.

Letizia 6 - Un po’ nervoso, nel finale becca un giallo evitabile. Sulla fascia di competenza, però, è sempre un motorino e sforna cross a ripetizione.

Caldirola 4 - Sin dall’avvio si vede che è in difficoltà, strano per un calciatore del suo livello. Canotto sbuca da tutte le parti e non riesce a contenerlo. Ingenuo il fallo che gli costa il secondo giallo.

Tuia 6 - Nei primi 25 minuti è l’unico a non andare in affanno, puntuali un paio di interventi in scivolata nell’area piccola.

Maggio 6 - Un passo in avanti rispetto al match contro l’Empoli, mantiene bene la posizione e non commette alcuna sbavatura cavandosela con esperienza.

Kragl 6 - Sforna l’assist vincente per il pareggio siglato da Coda, ma fino a quel momento ha commesso tanti errori. Fatica ad entrare in gara, giusta la sostituzione. (Dal 23’st Insigne 5 - I compagni lo servono poco, ha una sola chance per sbloccarla e la spreca. Non pervenuto).

Viola 5 - Conferma di attraversare un periodo di involuzione, forse frutto della stanchezza e del pressing asfissiante dei calciatori avversari. Quasi mai nel vivo del gioco

Tello 5 - Una grande giocata nel primo tempo vale da sola il prezzo del biglietto…ma non basta per guadagnarsi la sufficienza. Anonimo. (Dal 35’st Improta sv).

Hetemaj 5,5 - Che abbia qualità superiori alla media per la categoria è fuori discussione, ma si accende a corrente alternata e non incide praticamente mai.

Sau 5 - Altra giornata da dimenticare per un attaccante che deve ritrovarsi. Inzaghi gli dà fiducia, lo ripaga con un solo tiro in porta e tanti palloni persi. (Dal 15’st Antei 6 - Se la Juve Stabia non fa l’assedio finale è anche merito del suo buon approccio. Personalità e senso della posizione, qualche brivido per un fallo di mano che scatena le proteste delle vespe).

Coda 7 - Sau non è in giornata, tocca a lui caricarsi il peso dell’attacco sulle spalle. Pronti, via e sfiora un gran gol da posizione impossibile. Ne sbaglia un paio semplici, ma si riscatta nella ripresa regalandosi la terza rete stagionale per il compleanno.