Le pagelle del Benevento - Caldirola, ne segna uno ma ne sbaglia due. Prima gioia per Di Serio

vedi letture

Risultato finale: Frosinone-Benevento 2-3

Montipò 6 - Due gol subiti sul groppone, non ha alcuna responsabilità. Impeccabile nelle uscite alta, nessun grosso pericolo anche per la poca mira della formazione ciociara.

Maggio 5,5 - Qualche discesa interessante soprattutto nella prima fase dell'incontro, a volte soffre la corsa di Beghetto a sinistra. Nel secondo tempo non accorcia su Dionisi che va in gol e riapre la sfida.

Tuia 6,5 - Uno dei migliori del reparto arretrato di Inzaghi, tiene bene la posizione e concede poco agli avanti del Frosinone. Salva, immolandosi, nel primo tempo su un destro ravvicinato di Novakovich.

Caldirola 6 - Una sufficienza che poteva essere tranquillamente un otto, peccato non sia un centravanti ma alcuni errori non si perdonano. Uno stacco imperioso che non lascia scampo a Montipò, in mezzo un palo colpito a pochi centimetri dalla linea di porta e poi una ciabattata tutto solo in area piccola. Potevano essere tre, soltanto un gol.

Barba 6 - Probabilmente condizionato dal giallo del primo tempo, per il resto offre una buona prestazione lungo la corsia mancina. Non sgasa ma riesce a coprire con efficacia.

Schiattarella 6 - L'equilibrato del Benevento, una squadra offensiva ma che tiene bene in ordine i reparti anche grazie all'esperienza dell'ex Spal. Accusa soltanto un pò di stanchezza nel finale.

Tello 6,5 - Un gol che mancava da ottobre, il colombiano sigla la sua seconda segnatura stagionale sfruttando l'assist perfetto di Sau. Corre tanto in mezzo al campo, sempre a disposizione dei compagni. (Dal 84' Dal Pinto sv).

Kragl 7 - L'ex di turno non perdona, non segna ma è sempre al centro dell'azione del Benevento. Il suo mancino è sempre un rischio per qualunque portiere, tutte le azione offensive passano da lui e serve l'assist vincente per Caldirola. (Dal 72' Insigne 6 - Entra e crea subito un pericolo per la retroguardia del Frosinone, sfiora il gol).

Sau 6 - Anche in una di quelle gare dove non è al centro dell'azione, si rende protagonista. Suo l'assist vincente per Tello, si rende pericoloso nella ripresa ma il suo destro viene respinto da Bardi. (Dal 71' Hetemaj 6 - Sacrificio per lui in mezzo al campo nel finale).

Improta 6 - Si sacrifica, come del resto ha fatto in tutto questo anno. Poteva servire un ottimo assist per Caldirola, peccato per lo spreco del compagno. Dà una mano al centrocampo. (Dal 84' Pastina sv).

Di Serio 6,5 - Un giovane centravanti con un grande maestro in panchina, il giusto allenatore per far crescere questo ragazzo. Alla seconda da titolare ringrazia Inzaghi, sfrutta l'errore di Szyminski e sigla il primo gol tra i professionisti. (Dal 65' Moncini 6 - Pochi palloni giocabili per riuscire a rendersi pericoloso).