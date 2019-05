Le pagelle del Benevento - Coda cecchino, male Insigne e Letizia

Risultato finale: Benevento-Padova 3-3

Montipò 6 - Compie almeno due interventi degni di nota, ma è costretto a raccogliere la palla dal sacco per tre volte.

Letizia 5 - Sbaglia troppo, provocando l'ira del mister soprattutto nel primo tempo.

Volta 5.5 - Sovrastato nei duelli aerei, affrontati con meno grinta del solito.

Caldirola 6 - Contribuisce al pareggio con un bel colpo di testa. Non è impeccabile sul gol di Baraye nel finale, ma forse subisce un fallo non ravvisato dal direttore di gara.

Improta 6 - Mette in campo una buona dose di corsa e tecnica.

Viola 6 - Quando velocizza la costruzione del gioco i risultati si vedono eccome.

Crisetig 6 - Chance per lui dal primo minuto, s'inserisce con continuità in area e serve l'assist per il gol di Coda. Dal 59' Buonaiuto - Suo l'assist per il secondo gol di Coda.

Bandinelli 5.5 - Si lascia coinvolgere poco nella fase d'interdizione e non appoggia come dovrebbe la manovra. Dal 70' Tello 6 - Aiuta la squadra ad acciuffare il pareggio nel finale.

Insigne 5 - Non funziona a dovere il lavoro tra le linee e finisce ai margini del match. Dal 70' Vokic 6 - Tanta buona volontà ed una discreta tecnica al servizio dei compagni.

Coda 7 - Ogni volta che tocca palla in area di rigore sono dolori per i difensori del Padova.

Armenteros 6 - Si muove tantissimo su tutto il fronte d'attacco, gli manca un pizzico di lucidità negli ultimi metri.