Le pagelle del Benevento- Coda si sblocca, Letizia un motorino

Benevento-Cremonese 2-0

Massimo Coda

© foto di Andrea Rosito

Montipò 6- Ordinaria amministrazione, ma si fa sempre trovare pronto quando chiamato in causa.

Tuia 6- Riscatta la brutta prova di Pescara con un match di grande attenzione dal primo al novantesimo contro avversari di grande spessore.

Caldirola 6,5- Ceravolo prova in tutti i modi a rendersi pericoloso, ma il forte centrale giallorosso stravince tutti i duelli seguendolo dappertutto come un’ombra.

Antei 6,5- Se la difesa giallorossa è tra le meno battute della B lo deve anche a questo calciatore che sta crescendo di settimana in settimana. Apprezzabili anche un paio di azioni personali nella metà campo avversaria.

Letizia 6,5- Motorino inesauribile sulla fascia, ma non è una novità. Stremato per i tanti falli subiti, ma in campo fino alla fine per dare un contributo alla sua squadra.

Kragl 5,5- Mezzo voto in più per l’assist in occasione del gol di Coda. Inzaghi lo schiera a destra per permettergli di rientrare e calciare con il sinistro, quando ci prova non inquadra mai la porta. (Dal 30’st Improta 6,5- “Hai tutte le caratteristiche per fare la differenza” il diktat di Inzaghi al momento del suo ingresso in campo, parole evidentemente profetiche. La chiude con una conclusione precisa al 92’).

Viola 5- Le sue geometrie mancano, da qualche settimana sembra in leggera involuzione. Sbaglia tanto e forse avrebbe bisogno di rifiatare un po’.

Tello 5,5- statistiche alla mano è il più pericoloso, almeno quattro volte Ravaglia gli nega la gioia del gol. Ha il merito di smarcarsi bene, ma pecca in precisione e cattiveria.

Hetemaj 5- Pomeriggio difficile per l’ex centrocampista del Chievo, ingabbiato dai centrocampisti della Cremonese e stranamente impreciso. Giusta la sostituzione. (dal 17’st Schiattarella 6- Tanta esperienza al servizio della squadra, bada poco all’estetica e molto alla concretezza).

Armenteros 5- Un solo spunto degno di nota, quando salta Ravanelli e libera Tello al tiro. Null’altro. (Dal 40’st Maggio sv).

Coda 7.5- Dopo un primo tempo in affanno, sale in cattedra e torna determinante. Prima un’azione splendida con sponda da applausi per Tello, poi la rete del vantaggio da posizione difficile, infine l’assist intelligentissimo per Improta.