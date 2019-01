Le pagelle del Benevento - Decisivo Coda, fatale l'errore di Di Chiara

Lecce-Benevento 1-1

Massimo Coda

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Montipò 7 - Decisivo a più riprese sui tentativi salentini, nella prima frazione è prodigioso prima su La Mantia e poi su Scavone. Non può nulla sul gol di Mancosu.

Letizia 5,5 - Spinge meno del solito, limitandosi a contenere le sortite offensive.

Volta 6 - Rimiedia un giallo ad inizio gara che poteva condizionarlo, ma offre comunque una prova attenta.

Antei 5,5 - Prova non impeccabile del centrale ex Sassuolo, non esente da colpe in occasione del gol di Mancosu.

Di Chiara 5 - Regala il gol al Lecce con un disimpegno sballato.

Bandinelli 6,5 - Per lunghi tratti il più pericoloso della squadra sannita. Prova spesso la conclusione con scarsa fortuna ma è sempre nel vivo della manovra. Cala nella ripresa.

Del Pinto 6 - Gara di ordinaria amministrazione per il centrocampista abruzzese, che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Dal 68' Buonaiuto 5,5 - Entra per suonare la carica, ma non riesce ad incidere.

Tello 6 - L'ex Bari tocca molti palloni e fa tanto movimento, pur senza eccellere. A tratti troppo nervoso, guadagna un'ammonizione evitabile.

Improta 6,5 - Corre e lotta per tutti i novanta minuti, trovando energie per un grande coast to coast anche nel finale.

R. Insigne 7 - Accende la luce con le sue traiettorie millimetriche. Nel primo tempo manda in porta Coda, che poi cicca la conclusione. Si ripete nella ripresa, ma il centravanti stavolta non sbaglia. Dall'88' Ricci sv

Coda 7 - Costante punto di riferimento della squadra di Bucchi, che trova in lui un uomo boa e un goleador difficilmente sostituibile. Realizza il pareggio con un guizzo da bomber vero. Dall'81' Asencio sv