Le pagelle del Benevento - Di Chiara inesauribile, Asencio decisivo

Risultato finale: Cittadella-Benevento 0-1

© foto di Alessandro Mazza

Puggioni 6,5 - Gran parata su Settembrini nel finale, non rischia praticamente mai di subire gol. Per qualcuno sarebbe un lusso in Serie B.

Gyamfi 6 - Una partita più di contenimento da parte sua, come ovvio che sia per le sue caratteristiche. Assiste bene il centrale di destra.

Billong 6 - Prestazione abbastanza ordinata, anche se in qualche occasione rischia con gli anticipi o con interventi non sempre stilisticamente perfetti.

Volta 6,5 - Non sbaglia praticamente nulla, tiene sempre bene la posizione e occupa lo spazio nel migliore dei modi.

Di Chiara 7 - La catena di sinistra del Benevento è quella che ha spinto di più e il terzino non s'è risparmiato per un attimo. C'è sempre lui in mezzo alle azioni, arriva spesso sul fondo. Un fattore sulla fascia. Inesauribile.

Tello 5,5 - La nota leggermente dolente della serata. Fa più un lavoro sporco stasera e spesso è in ritardo in mediana.

Nocerino 6 - Nel primo tempo si vede poco, ma nella ripresa a tratti sale in cattedra dando ordine in mediana e non disdegnando qualche sortita offensiva.

Del Pinto 5,5 - Per gran parte del suo match viene messo in mezzo dal palleggio del Cittadella. Meglio nella ripresa, ma Bucchi lo sostituisce a metà secondo tempo. Bandinelli s.v.

Insigne 6,5 - L'azione del gol di Asencio è tutta griffata da lui. L'ex Napoli galoppa, diventa imprendibile e serve l'assist. I suoi spunti parlano chiaro: il talento c'è, va soltanto coltivato ancora. Dal 62' Improta 6 - Si propone bene, sfrutta un paio di contropiedi grazie alla sua velocità. E non manca di tornare indietro a difendere.

Asencio 7 - Si sacrifica su ogni pallone, viene spesso incontro alla manovra per consentire alla squadra di fare gioco. E poi ha il grosso merito di siglare il gol della vittoria. Mica poco.

Buonaiuto 6 - I suoi traversoni dalla fascia sinistra sono quasi sempre insidiosi. Non manca mai il suo apporto, la sua prova è sicuramente sufficiente. Dall'81' Ricci s.v.