Le pagelle del Benevento - Difesa granitica, Insigne minaccia costante

Roberto Insigne

Montipò 6 - Pressoché inoperoso il portiere giallorosso, sempre attento però sulle palle alte.

Volta 7 – Prestazione autoritaria del centrale sannita, che mette la museruola a Jallow per tutto il match.

Antei 6,5 - Gara senza sbavature come tutti i compagni di reparto. Bravo a tenere la posizione e la linea del fuorigioco.

Caldirola 6,5 - Prova maiuscola anche del nuovo arrivato, che perde pochissimi contrasti ed è sempre in anticipo sui giocatori granata. Dall’85’ Tuia sv

Letizia 6,5 - Meno preciso di altre volte, ma è un punto di riferimento costante. Insuperabile in difesa e minaccia costante quando spinge sull'acceleratore.



Buonaiuto 6,5 - Le sue giocate mandano in tilt il centrocampo granata. Duetta bene con Insigne ed è sempre pericoloso con i suoi inserimenti.

Del Pinto 6,5 - Prova senza sbavature da parte del numero 4, sempre presente nel vivo della manovra. Dall'80' Viola sv

Crisetig 6 - Lotta e sgomita a centrocampo, regalando alcune giocate d'alta scuola.

Improta 6,5 - Motorino infaticabile sulla corsia di competenza. Si scambia spesso la posizione con Insigne tenendo in costante apprensione il binario di destra della Salernitana e si sacrifica spesso in ripiegamento.

Insigne 6,5 – Semina il panico nella difesa granata con le sue accelerazioni. Gli avversari faticano a capire le sue intuizioni illuminanti, come quando serve un pallone d'oro a Coda per il potenziale raddoppio. L'autogol di Micai nasce da un suo cross scodellato in area.

Coda 6 - Con i suoi movimenti crea diversi grattacapi alla difesa granata, che deve ricorrere agli straordinari per limitarlo. Grave, tuttavia, l'errore nella ripresa quando sbaglia un gol che poteva chiudere la contesa. Dall'87' Armenteros