Le pagelle del Benevento - Disastro Billong, spreca Coda. Soffre Di Chiara

Risultato finale: Spezia-Benevento 3-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Montipò 6 - Imparabile la prima conclusione di Okereke, vede in ritardo il destro di Ricci e non può fare nulla sul tris. Non ha responsabilità sulle tre reti subite, quando impegnato risponde comune presente.

Letizia 5,5 - Non una giornata semplice per l'ex terzino del Carpi, Augello e Bidaoui sono due clienti abbastanza complicati. Commette qualche fallo di troppo, si lancia poco in sovrapposizione. Meglio invece nella ripresa.

Volta 6 - Mezzo voto in meno per l'eccesso di nervosismo che gli costa anche un cartellino giallo, in fase difensiva tampona abbastanza bene Galabinov che crea pochissimi pericoli in area di rigore.

Billong 4,5 - Nel primo tempo non soffre moltissimo gli avanti dello Spezia ma il disastro arriva all'ora di gioco, sbaglia clamorosamente il retropassaggio per Montipò e regala la sfera ad Okereke che firma il terzo gol spezzino.

Di Chiara 5 - Una partita abbastanza complicata per il terzino di Bucchi, dalla sua corsia deve far fronte alle doti tecniche di Okereke e alle incursioni in sovrapposizione di Vignali. Un pomeriggio sicuramente non da ricordare.

Viola 5,5 - Tutte le azioni del Benevento partono dal mancino del capitano sannita, l'ex Reggina viene sempre chiamato in causa dai compagni. Prestazione stavolta discreta e qualche errore di troppo in impostazione.

Bandinelli 5 - Viene schierato nell'insolito ruolo di mediano al fianco di Viola, soffre il palleggio della formazione di casa. Entra suo malgrado nell'azione del raddoppio spezzino perdendo palla in area di rigore sulla pressione di Okereke.

Ricci 6 - Si sente in dovere di rispondere al fratello nel tabellino dei marcatori, anche grazie all'errore di Matteo firma con il mancino la rete che riapre momentaneamente la sfida. Quello sul finire di primo tempo rimane però l'unico acuto della sua partita.

Insigne 6 - Tra i migliori in campo della disgraziata sfida del Picco, si muove bene e tanto lungo tutto la zona di trequarti campo. Va vicino al vantaggio con il mancino, si prende anche qualche punizione interessante. (Dal 65' Asencio 5,5 - Il suo ingresso in campo non cambia la storia della sfida, si rende protagonista di un tiro alle stelle e nulla più).

Buonaiuto 6 - Quando chiamato in causa risponde presente, palla al piede crea anche qualche apprensione a Vignali. Tenta diverse volte il taglio in area avversaria ma viene poco servito dai compagni. (Dal 85' Goddard sv).

Coda 5 - Dopo dieci minuti dall'inizio della gara ha la grande occasione per portare in vantaggio il Benevento, spreca a tu per tu con Lamanna. Un minuto dopo arriva il primo gol di Okereke, fallisce una rete che poteva cambiare il corso della sfida. Per il resto della gara viene contenuto bene da Terzi.