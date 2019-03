Le pagelle del Benevento - Disastro generale, si salvano in pochi

Luca Caldirola

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Montipò 6 - Inoperoso per novanta minuti. Incolpevole sul gol, quando respinge come può una forte conclusione ravvicinata di Castagnetti.

Antei 5,5 - Meno brillante del solito, spesso insicuro sugli affondi ospiti.

Caldirola 6,5 - Il più attento della difesa, un muro contro cui si infrangono i tentativi grigiorossi.

Di Chiara 5,5 - Anche lui commette diverse sbavature, specialmente in disimpegno.

Letizia 6 - Con i suoi strappi palla al piede genera non pochi grattacapi alla retroguardia

Tello 5 - Nel primo tempo corre e gioca dei buoni palloni per i compagni prima di scomparire nella ripresa.

Viola 6 - Forse il più brillante a centrocampo. Non si sottrae mai alla battaglia, provando a far ripartire la manovra con le sue geometrie. Dal 70' Vokic 6- Entra bene, dando vivacità e fisicità alla mediana.



Crisetig 5,5 - Poco lucido nelle giocate, spesso fuori tempo. Si fa notare poco in costruzione. Dal 90' Asencio sv

Improta 6 - Solito moto perpetuo sulla mancina, ma i compagni lo servono poco e male.

Insigne 5 - Il suo genio non si accende praticamente mai. Dal 57' Ricci 6 - Sfiora il gol in due occasioni, prima su una conclusione deviata e poi, nel finale, con uno stacco imperioso da corner.

Coda 6 - Tanto lavoro oscuro per l'attaccante metelliano, che viene abbandonato spesso a se stesso ma difende e pulisce diversi palloni per i compagni.