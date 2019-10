Le pagelle del Benevento - Due sole sufficienze per Inzaghi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Pescara-Benevento 4-0

Montipò 5,5 - Non perfetto in uscita sul gol di testa di Machin, sugli altri gol ha poche colpe.

Letizia 5,5 - Lui e Maggio soffrono e non poco sulle fasce. In spinta non riesce mai a dare il giusto appoggio all'azione.

Tuia 5,5 - Buon inizio, ma con il tempo crolla anche la sua prestazione.

Caldirola 5 - Come Tuia, comincia bene ma alla lunga perde totalmente le marcature. Ingenuo in occasione del rigore concesso per un suo fallo su

Memushaj.

Maggio 5,5 - Si fa vedere con qualche sgroppata sulla destra ma in generale soffre troppo le incursioni di Galano e Busellato.

Insigne 5 - Tra i peggiori dei suoi, sbaglia quasi tutto e non si fa mai trovare al posto giusto. (dal 77' Vokic - s.v.)

Hetemaj 6 - Insieme a Viola l'unico a provare a fare qualcosa, specialmente in avanti. Almeno ci mette il cuore.

Viola 6 - I pochi pericoli creati dal Benevento nascono dai suoi piedi e dalle sue pennellate per Coda. Si eleva leggermente rispetto ai compagni di

squadra e si guadagna la sufficienza.

Improta 5,5 - Si fa vedere ad inizio match ma piano piano scompare anche lui dalla sfida. (dal 58' Schiattarella 5,5 - Entra e non fornisce il

cambio di marcia sperato da Inzaghi, venendo inghiottito dalla prestazione negativa di tutta la squadra).

Sau 5 - Poco servito dai compagni, l'ex Cagliari si vede pochissimo anche per colpa sua. (dal 71' Armenteros - s.v.)

Coda 5,5 - Ci prova soprattutto con conclusioni di testa che raramente impensieriscono gli avversari. Non fosse stato per un intervento miracoloso di

Bettella sarebbe anche riuscito a servire, ma è troppo poco per prendere la sufficienza.