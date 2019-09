Le pagelle del Benevento - Eurogol di Viola, Letizia devastante

Salernitana-Benevento 0-2

Nicolas Viola

Montipò 6 - Serata tranquilla per l'estremo difensore sannita, che si dimostra sempre attento in uscita alta, dando sicurezza a tutto il reparto arretrato.

Maggio 6,5 - Inizialmente costretto sulla difensiva da uno scatenato Kiyine, prende progressivamente campo limitando il marocchino. Legge sempre bene le situazioni e accompagna la manovra. Trova un corridoio geniale per Sau in occasione del raddoppio.

Volta 6,5 - Un muro contro cui si infrangono tutti i (pochi) tentativi della Salernitana. Padrone incontrastato nel gioco aereo, annulla totalmente Giannetti.

Caldirola 6,5 - Altra prova maiuscola anche per l'ex Werder Brema, sempre in anticipo sugli attaccanti granata. A parte il colpo di testa di Giannetti, quando si lascia sovrastare in area piccola, non commette alcuna sbavatura.

Letizia 7 - Devastante quando accelera, perfetto in copertura. Serata da incorniciare per il laterale partenopeo, che non si lascia mai saltare da Cicerelli e semina il panico nella retroguardia granata con le sue sgroppate.

Tello 6 - Partita di ordinaria amministrazione per il colombiano, che fornisce la solita gamba e dinamismo alla mediana di Inzaghi pur senza strafare.

Hetemaj 7 - L'esperto mediano finlandese sfodera una prova di grande grinta e temperamento, recuperando un'infinità di palloni e non sottraendosi mai alla battaglia con i propri dirimpettai. Lotta come un leone fino alla fine.

Viola 7,5 - Prestazione sontuosa incorniciata da un capolavoro da vedere e rivedere. Lanci col contagiri, aperture di prima e grandi giocate, prima di sbloccare la gara con una sassata mancina che non lascia scampo a Micai. Dal 90' Del Pinto sv

Insigne 6,5 - Schierato a destra da Inzaghi, risponde presente tenendo in costante apprensione Jaroszynski con i suoi tagli. Va più volte vicino alla via della rete ma senza fortuna. Dal 76' Improta sv

Sau 7 - Trova la prima rete in maglia giallorossa sfruttando al meglio un'invenzione di Maggio. Prova maiuscola dell'ex Cagliari, che corre per novanta minuti, andando in pressing costante sui centrocampisti granata.

Coda 6 - Dopo pochi minuti fa calare il gelo all'Arechi con una conclusione che sfiora l'incrocio e, dopo pochi giri di lancetta, serve a Insigne un ottimo pallone poi sciupato. Dopo i primi 45' il centravanti metelliano, però esce progressivamente dalla manovra complice un calo fisico.