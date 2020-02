Le pagelle del Benevento - Improta spacca la gara, nono centro per Viola

Montipò 6,5 - Bravissimo a chiudere su Mora in apertura, può poco sul gol di Gyasi. Sempre attentissimo in uscita.

Maggio 6,5 - Dal suo lato Gyasi è un cliente difficile e lo lascia libero in occasione del vantaggio spezzino. Comunque non si risparmia, macinando chilometri e si fa trovare ovunque.

Tuia 6,5 - Rivedibile in impostazione, ma lascia passare poco facendo buona guardia su Nzola e soci.

Caldirola 6,5 - Gara priva di sbavature, anche se in ripartenza lo Spezia crea non pochi grattacapi. Nella ripresa sale in cattedra offrendo pochissimi varchi.

Letizia 6,5 - Più attento a contenere Ricci, che a spingere, soffre sugli affondi del laterale spezzino ma tiene bene.

Insigne 7 - Sfiora il pareggio nel primo tempo prima di servire a Moncini un pallone d'oro in occasione del palo. Quando si accentra sul mancino sa essere letale. Nella ripresa sfiora più volte il gol ma senza fortuna.

Hetemaj 6 - Prova di sostanza, mette pezze e rattoppi dove occorre facendo il suo compito ordinatamente. Dal 52' Improta 7,5 - Un gol e due assist per il laterale partenopeo che spacca letteralmente la partita con il suo ingresso.

Viola 7 - Inizio in salita, ma cresce con la superiorità numerica. Dispensa aperture col contagiri per i compagni e chiude la contesa col suo nono gol stagionale che vale la festa.

Schiattarella 6 - Si trova spesso a rincorrere, faticando nel confronto col dirimpettaio Bartolomei che lo scherma bene. Ci mette però mestiere e non fa mancare l'impegno.

Sau 5,5 - Si accende soltanto a sprazzi non riuscendo a sprigionare il suo talento. Dal 65' Coda 6,5 - Pur non segnando, il suo ingresso si rivela determinante per i sanniti. Salta più in alto di tutti propiziando il pareggio di Improta.



Moncini 6,5 - Sempre aggressivo su ogni pallone, trova il secondo centro stagionale spianando la strada al successo giallorosso. Dall'81' Kragl sv