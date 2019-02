Le pagelle del Benevento - Insigne, doppia gioia. Coda la chiude

Risultato finale: Benevento-Venezia 3-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Montipò 6 - Mai chiamato in causa per ottantacinque minuti, poi lo spauracchio della beffa con Bocalon che si fa strada in area e sgancia il sinistro: non si fa sorprendere e blinda il primo palo. Rammendo non particolarmente complesso, ma che di fatto propizia il finale in discesa.

Volta 6,5 - Rimedia un giallo per un fallo d'ostruzione ben speso su Rossi. Nel recupero della prima frazione si ferma al palo con un destro in torsione sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Amministra bene le discese lagunari insieme ad Antei e Di Chiara e non commette errori marchiani.

Antei 6,5 - Si muove con la giusta tempistica al centro della linea a tre e di rado concede il fianco. Rischia qualcosa sul presunto contatto in area con Domizzi, giudicato legale (a ragione) da Nasca. Anche lui si mette in mostra nella bella prova corale in opposizione dei campani.

Di Chiara 6,5 - Presidia a dovere il centro-sinistra e quando può accompagna le transizioni offensive dei suoi. In avvio di ripresa cerca gloria con una stecca di mancino che si perde alta non di molto sopra il montante.

Letizia 6 - Spinta a intervalli che regala comunque qualche spunto: sgasa sull'imbucata di Insigne e mette al centro un tiro-cross velenoso, fatto preda da Vicario. Adotta un atteggiamento più prudente nel secondo tempo, specie a vantaggio acquisito.

Buonaiuto 6,5 - La supremazia in palleggio dei campani è figlia (anche e soprattutto) dell'estro e delle iniziative sue e di Bandinelli. L'approccio è un po' in sordina, ma cresce alla distanza. Nella ripresa spaventa Vicario con un destro piazzato dopo un grande assolo. (Dal 70' Tello 6 - Mette sostanza in mediana e riceve un giallo).

Crisetig 6 - S'impossessa delle redini del gioco campano senza rodaggio. Non ruba l'occhio, ma è efficace e abbina sapientemente le due fasi. Nel finale esce tra gli applausi del Vigorito, stremato dai crampi. (Dal 75' Del Pinto s.v.).

Bandinelli 7 - Mattatore nel finale dopo una prova di assoluta qualità. Guadagna il penalty che chiude virtualmente la contesa, quattro minuti più tardi serve un assist al bacio a Insigne, che firma la doppietta personale.

Improta 6 - L'approccio è quello giusto e non tarda a prendere d'infilata Zampano. Calo graduale, anche a livello qualitativo: qualche errore di troppo dopo l'intervallo che induce Bucchi a sostituirlo. Nel complesso è utile alla causa e procura qualche grattacapo ai veneti. (Dal 65' Gyamfi 6 - Ordinato nei venticinque minuti finali).

Coda 7 - Lega bene sin da subito con i compagni e al decimo trova il primo squillo con un radente che scalda i guantoni a Vicario. Cerca il dialogo con Insigne e a pochi minuti dall'intervallo accarezza la gioia personale con una zuccata che lambisce il legno. Glaciale dagli undici metri, spezza il tentativo di rimonta degli uomini di Zenga.

Insigne 7,5 - S'incastra bene con Coda e mette sotto torchio i tre centrali del Venezia. Sblocca una gara che si stava complicando oltremodo con il piattone, nel recupero timbra la prima doppietta in cadetteria di testa (di certo non il piatto forte del repertorio).