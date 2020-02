vedi letture

Le pagelle del Benevento - Insigne non si ferma più, Maggio eterno

Montipò 6,5 - Altra grande prestazione del portiere, sempre sul pezzo quando chiamato in causa. Due grandi interventi e uscite puntuali e coraggiose.

Maggio 7 - Sempre al posto giusto al momento giusto, corre fino alla fine come fosse un ragazzino e recupera una infinità di palloni. Vincere un altro campionato alla sua età è la ciliegina sulla torta di una grande carriera.

Letizia 7 - Una sgroppata di cinquanta metri palla al piede poteva fruttare il gol più bello della sua carriera, ma non riesce ad angolare a dovere. Innumerevoli i cross pericolosi per i compagni.

Caldirola 6 - Conquista un calcio di rigore con esperienza e fisicità, tiene a bada gli attaccanti avversari commettendo tuttavia un paio di sbavature in avvio.

Barba 6,5 - Meglio del compagno di reparto, concreto più che bello. A centro area i palloni sono tutti suoi.

Hetemaj 6 - Perde un pallone sanguinoso a metà campo sul risultato di 0-2 e Inzaghi si infuria, da quel momento in poi bada al sodo e non sbaglia nulla. (Dall'82'st Del Pinto sv).

Viola 7 - Si capisce da subito che è in giornata positiva, archivia la pratica trasformando con bravura e freddezza un calcio di rigore.

Schiattarella 6,5 - Un po' impreciso in fase di impostazione, ma vederlo correre dappertutto anche sullo 0-4 è un qualcosa di straordinario.

Insigne 7 - Ieri Lorenzo, oggi Roberto, E il derby in famiglia si avvicina sempre di più. Contini è un suo amico d'infanzia, ma non fa sconti e lo spiazza con un sinistro preciso dal limite dell'area.

Sau 7 - In passato non aveva convinto in pieno nemmeno quando aveva segnato, oggi è stato impeccabile. Eurogol che spiana la strada verso la serie A. (Dal 25' st Improta 6 - Entra in una fase della partita tutt'altro che complicata, fa il suo con diligenza).

Moncini 6 - Non sta segnando come ci si aspettava, appena una rete da quando è arrivato a Benevento. Stavolta ci vuole un miracolo di Contini per negargli la gioia del gol. (Dal 30'st Coda 7 - Da grande professionista ha accettato la panchina. Entra, segna e si conferma la bestia nera dell'Entella).