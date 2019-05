Le pagelle del Benevento - Insigne scatenato, difesa rocciosa

Cittadella-Benevento 1-2

Roberto Insigne

Montipò 6 - Passa una serata tutto sommato tranquilla. Non può nulla sul gol di Proia, mentre risponde presente nelle poche volte che il Citta lo chiama in causa.

Maggio 6 - Prova attenta e senza fronzoli da parte del capitano, che non concede nulla dalle sue parti pur limitando le sue solite sortite offensive.

Volta 6,5 - Ennesima prova autoritaria del centrale giallorosso, che mette la museruola a Moncini. Padrone del gioco aereo, guida il reparto da vero leader.

Caldirola 6,5 - Prestazione maiuscola anche per l'ex scuola Inter, un autentico muro contro cui si infrangono a più riprese i tentativi del Cittadella.

Letizia 5,5 - Non la miglior partita da parte del laterale mancino, che si limita al compitino senza proporre mai alcuna delle sue solite discese.

Tello 5,5 - Si trova spesso a dover rincorrere l'avversario senza grossa lucidità. Prova diversi traversoni, ma con scarsa convinzione.

Viola 5 - Prova incolore anche per il numero 10, cui Bucchi affida le chiavi del centrocampo. Inizialmente fatica non poco contro i centrocampisti del Cittadella. Tanti i lanci imprecisi, troppi per un giocatore che dovrebbe dare di più.

Bandinelli 6 - Consueti inserimenti da parte del numero 25, che tiene costantemente in apprensione la retroguardia granata. Diversi i palloni invitanti serviti ai compagni, mentre dimostra una scarsa precisione in sede di conclusione. Dal 70' Buonaiuto 5,5 - Ci si attendeva di più dal suo ingresso, invece gioca pochi palloni e sembra nascondersi. Nel finale trova il gol del 3-1 ma in fuorigioco.

Ricci 5,5 - Pochi gli squilli da parte dell'ex Sassuolo, che fatica a trovare spazi tra le linee. Ad inizio ripresa ha sul piede il pallone del possibile pareggio ma viene murato dai difensori del Cittadella. Dal 61' Insigne 7 - Il suo ingresso cambia, di fatto, il volto della partita. Pronti via, va vicino al pareggio con un diagonale murato da Rizzo, che però, pochi minuti dopo, gli regala gentilmente il pallone del pareggio. Scatenato lattaccante partenopeo che all'83', al termine di una splendida azione personale, regala un pallone al bacio per il definitivo vantaggio di Coda. Determinante.

Coda 7 - Ci mette, come sempre, la sua zampata, nel finale, che regala un successo fondamentale per i sanniti e riscatta lo sfortunato palo colpito nel primo tempo.

Armenteros 5 - Una follia, quella su Iori, che gli costa il rosso e rischia di mettere in salita il finale per i suoi uomini.