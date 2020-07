Le pagelle del Benevento - Kragl pericoloso, Pastina in difficoltà

Queste le valutazioni date al Benevento, sconfitto per 0-1 in casa dal Chievo.

Montipò 6,5 – Tiene a galla i suoi in più circostanze con interventi da manuale. Su tutti spicca il miracolo sulla conclusione di Ceter nel finale.

Maggio 6,5 – Buona intraprendenza per l’esperto terzino destro, che lascia partire traversoni non sempre sfruttati al meglio dalle punte e nel finale sfiora anche il pareggio.

Barba 6 – Prestazione di buona solidità per l’ex Chievo, per l’occasione spostato in mezzo invece di giostrare sulla corsia di sinistra.

Caldirola 6 – Ha un avversario non facile sul piano fisico come Djordjevic, ma riesce a tenergli testa per tutto l’arco della partita.

Pastina 5,5 – Esordio dal primo minuto per il classe 2001, che soffre lo strapotere fisico di Ceter e Segre. La sua partita dura 45 minuti. (Dal 46’ Rillo 6 – più vivace sulla corsia di destra rispetto al compagno che sostituisce)

Hetemaj 6 – Sempre nel vivo della manovra del Benevento, sia in fase di recupero palla che di costruzione. Fa sentire la sua presenza fino alla fine.

Basit 5,5 – Più in ombra rispetto al compagno di reparto in fase d’interdizione. Poco pericoloso anche sul piano delle conclusioni verso la porta. (Dal 58’ Tello 5,5 – Il suo ingresso in campo non aumenta di tanto la pericolosità offensiva della squadra)

Insigne 6 – Si rende pericoloso in particolare in due circostanze (una per tempo), ma prima Semper e poi Leverbe gli negano la gioia del gol. (Dal 71’ Sau 6 – Prova ad incidere sia sul piano delle conclusioni che con rifornimenti per i compagni, ma non riesce a segnare o a generare il pari)

Kragl 6,5 – Sempre insidioso con i suoi tentativi da fuori area e i suoi calci piazzati. Sfiora il gol nella ripresa proprio su punizione, scaldando i guantoni di Semper.

Improta 5,5 – Alterna momenti in cui mette in discreta difficoltà Dickmann ad altri nei quali non riesce a dare il contributo offensivo che vorrebbe. (Dal 76’ Di Serio s.v.)

Moncini 6 – Prova in tutte le maniere a segnare, soprattutto nella ripresa. Non riesce nel suo intento, sia per la bravura di Semper che per la sua non eccelsa freddezza sotto porta.