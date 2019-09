Le pagelle del Benevento - Kragl, sinistro magico. Armenteros ingabbiato

© foto di Federico Gaetano

Pordenone-Benevento: punteggio finale 1-1

Montipò 6 - Può poco o nulla sul gol di Camporese. Poco impegnato se non sulle palle da fermo, non sbaglia nulla.

Maggio 6 - Bella l'azione che porta al gol di Kragl, con un passaggio preciso per il tedesco compiuto dall'ex Napoli. Per il resto si vede poco sulla fascia.

Antei 6 - Un po' insicuro sulle palle inattive ma una partita senza particolari errori.

Caldirola 5,5 - Buon primo tempo di controllo su Monachello e Ciurria, anche se il suo intervento mancato sul cross che porta al gol di Camporese pesa sul voto .

Letizia 6 - Amore e odio con Inzaghi che nel primo tempo lo riprende più volte per gli errori in impostazione. Il terzino non fa una piega e continua a spingere senza sosta, mettendo in grossa difficoltà la fascia destra degli avversari soprattutto nei primi quarantacinque minuti.

Kragl 7 - Suo il gol che sblocca la gara al 12', con un sinistro violentissimo che si infila all'angolino. Ma nella partita del tedesco non c'è solo quello: è una continua spina nel fianco della difesa del Pordenone.

Viola 6 - Cerca di mettere ordine e sbaglia poco.

Tello 6 - Pericoloso sulla fascia soprattutto nel primo tempo. Con l'andare della partita scompare un po' dal match (dal 74' Hetemaj 5,5 - L'entrata in campo dell'ex Chievo Verona porta solo qualche errore in impostazione e un'ammonizione).

Del Pinto 6 - Prova di sostanza del centrocampista degli ospiti. Nessuna giocata decisiva ma tanta corsa per i suoi. (dal 56' Insigne - s.v.).

Coda 6 -Si crea da solo almeno quattro-cinque occasioni, riuscendo ad impensierire Di Gregorio non trovando il gol. La voglia dell'attaccante ospite va comunque premiata.

Armenteros 5 - L'autore del gol decisivo solo qualche giorno fa contro il Cosenza non si ripete e anzi resta ingabbiato dalla marcatura della difesa del Pordenone. L'attaccante dei sanniti esce senza aver mai inciso. (dal 66' Sau - s.v.)