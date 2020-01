Le pagelle del Benevento - La "zampata" di Coda, Improta ok dalla panchina

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Montipò 6 - Quando viene chiamato in causa, si fa trovare pronto. E' mancata un po' di comunicazione in occasione dell'autogol di Tuia.

Maggio 6.5 - Solita partita d'esperienza per l'ex Napoli, che ha dato vita ad un bellissimo duello sulla corsia con Lisi.

Tuia 5.5 - Protagonista dell'autorete che ha concesso al Pisa di pareggiare i conti, si fa male dopo qualche istante ed è costretto ad uscire anzitempo dal campo. (Dal 23' Volta 6 - Gestisce a dovere gli attacchi degli ospiti. Un po' nervoso nel finale)

Caldirola 6 - Si ritrova in più di una circostanza a dover contenere gli affondi di Fabbro: con l'attaccante nerazzurro, perde diversi contrasti senza però lasciare particolari spazi liberi.

Letizia 6.5 - Buona partita sulla corsia di sinistra, tantissimi cross sfornati per i compagni con uno, in particolare, che stava per portare al 2-1 di Kragl nei minuti finali. Proprio col tedesco c'è stata la maggior intesa.

Tello 6 - La sua velocità supersonica crea più di un problema al Pisa, ma è poco continuo e allora riduce questi affondi sulla corsia a semplici "sprazzi". La sua gara dura meno di un'ora. (Dal 53' Improta 6.5 - Il suo ingresso in campo, "spacca" la gara: gioca un secondo tempo di assoluto spessore, trascinandosi la squadra sulle spalle)

Schiattarella 6 - Dimostra di trovarsi a suo agio con Improta, al quale ha cercato più volte di offrire palloni giocabili. A centrocampo fa valere la sua esperienza, lasciando le briciole ai giovani avversari quali Pinato e Marin.

Viola 6.5 - Sempre il "solito", ennesima partita di altissima caratura per il centrale giallorosso che quest'anno si è riscoperto goleador. Ha sfiorato la gioia personale al 10', colpendo solo il palo: sulla ribattuta è nato l'1-0 di Coda.

Kragl 6.5 - Gioca molto per i compagni, sacrificandosi tantissimo. Nei minuti finali, vista anche la superiorità numerica, comincia a carburare azioni personali: l'ex Foggia sfiora il gol col "tradizionale" sinistro magico, non riuscendo però a trafiggere Gori.

Sau 6.5 - Buone giocate per un'ora, poi spettatore per 20' fino alla sostituzione: l'attaccante di proprietà della Sampdoria, nonostante un fastidio fisico accusato a fine primo tempo, prova a destreggiarsi con tutte le forze nella difesa del Pisa. Quando può, salta avversari come fossero birilli. Gli manca il gol. (Dal 79' Moncini s.v.)

Coda 7 - Come Kragl, si sacrifica fino allo sfinimento: a differenza del compagno, però, riesce anche ad inscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Altro centro in una stagione memorabile che, probabilmente, avrà come culmine la promozione in Serie A.