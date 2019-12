Le pagelle del Benevento- Letizia devastante, prodezza di Kragl

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Montipò 6 - Nessun tiro in porta degna di nota, sbaglia clamorosamente un'uscita semplice ma l'assistente sbandiera fuorigioco e lo grazia.

Letizia 7,5 - Di un'altra categoria e non c'era certo bisogno del gol per capirlo. Sulla fascia fa tutto quello che vuole, quando vuole e come vuole. Almeno sette i cross pericolosi nel primo tempo, poi la prima rete stagionale che mancava da oltre un anno.

Antei 6 - Gli attaccanti del Livorno non lo impensieriscono più di tanto, gioca sempre d'anticipo e non sbaglia un solo intervento.

Caldirola 6 - L'unico tiro del Livorno nasce da una sua disattenzione, piccola macchia in un girone d'andata strepitoso.

Maggio 6 - Marsura non è cliente comodo, un paio di volte viene saltato ma alla lunga prende le misure e se la cava con esperienza spingendo tuttavia meno del solito.

Kragl 7 - Grande gara di un esterno di qualità inserito gradualmente nell'undici titolare da Inzaghi. La rete del vantaggio vale da sola il prezzo del biglietto. (Dal 25'st Tuia 6 - Quando chiamato in causa difficilmente ha tradito le attese, ottima una chiusura su Raicevic nel finale).

Schiattarella 6 - Tanta esperienza soprattutto nei rari momenti di difficoltà, cerca gloria personale imbattendosi nella prodezza di Bogdan.

Viola 5,5 - Tutti hanno ancora negli occhi le tre prodezze segnate contro il Trapani, ma oggi il marziano torna terrestre e soffre la marcatura asfissiante di Agazzi. Nessun guizzo degno di tal nome.

Tello 5,5 - Fa arrabbiare Inzaghi perchè preferisce sempre la giocata semplice e non l'uno contro uno contro Morganella già ammonito. Timido, quasi mai nel vivo del gioco.

Coda 6 - Ha tre occasioni nitide per segnare il gol del 2-0, pecca di precisione ma è sempre al posto giusto al momento giusto. Becca un giallo ingenuo e Inzaghi lo sostituisce. (Dal 40'st Armenteros sv ).

Sau 5 - Continua ad essere una delle pochissime note dolenti. La qualità non si discute, è un calciatore di livello assoluto che alla lunga farà la differenza. Oggi, però, si è visto poco e non ha sfruttato le occasioni a disposizione. (Dal 30'st Insigne 6 - Un buon impatto e qualche dribbling interessante).