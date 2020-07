Le pagelle del Benevento - Letizia è un treno, Sau si riscatta con il gol. Hetemaj fondamentale

Montipò 6 - Gli avversari lo chiamano in causa più di quanto ci si potesse aspettare e lui si fa trovare sempre pronto. Non può davvero nulla sulla grande occasione di Montalto in occasione del gol del Venezia.

Maggio 6,5 - La manovra espressa dai suoi gli permette spesso di avanzare e provare la conclusione. Sempre preciso in fase difensiva, anticipa quasi sempre il diretto avversario.

Tuia 6 - Fa buona guardia al centro dell'area di rigore e fa girare bene dalle retrovie.

Barba 6 - Rischia qualcosa quando eccede in confidenza servendo i compagni in zone calde del campo ma è impeccabile in fase di copertura facendosi apprezzare anche per giocate di fino per uscire dal pressing.

Letizia 7 - La catena di sinistra è quella prediletta dalla squadra di Inzaghie lui accompagna l'azione puntualmente combinando molto bene con Improta. Serve un cross perfetto a Sau in occasione del pareggio sannita.

Del Pinto 5,5 - Molto efficace in fase di rottura, meno in quella di impostazione sbagliando qualche pallone di troppo. (Dall' 86' Basit s.v.).

Hetemaj 6,5 - La classica lavatrice in mezzo al campo che pulisce ogni pallone sporco. Si fa apprezzare anche in fase di costruzione di gioco, pescando spesso i compagni tra le linee.

Tello 5 - Ha una grande chance di indirizzare il match dopo pochi minuti ma è poco freddo davanti a Lezzerini. Tanta corsa ma pochi acuti degni di nota. (Dal 67' Moncini 5,5 - L'inerzia del match gira a favore degli avversari e lui non ha tempo e modo per rendersi pericoloso).

Insigne 5,5 - Prova spesso a combinare con Sau ma la serata non è delle migliori. Tanti errori non da lui, si accende solo nel finale ma non fa abbastanza.

Improta 6 - Dimostra un'eccelente condizione fisica, salta quasi sempre l'uomo e dai suoi piedi nascono le occasioni più interessanti. Voglioso di dimostrare di valere la Serie A, cala vistosamente nella ripresa.

Sau 6 - Arretra spesso nel tentativo di aprire spazi ai suoi centrocampisti ma finisce per lasciare troppo spesso il vuoto in area di rigore. Quando invece attacca lo spazio è freddo a non sprecare il cross perfetto di Letizia, imbucando di testa sul secondo palo. (Dall' 83' Di Serio 6 - Pochi minuti per dimostrare che sentiremo parlare di questo ragazzo in futuro, solo due grandi chiusure dei difensori non gli permettono di presentarsi a tu per tu con Lezzerini)