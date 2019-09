Le pagelle del Benevento - Letizia e Viola creano, Armenteros la sblocca

Risultato finale: Benevento-Cosenza 1-0.

Manfredini 6 - Sostituisce Montipò per una defezione dell'ultimo minuto, ma si fa trovare più che pronto.

Maggio 6 - Spinge sulla fascia destra, anche se non sempre le sue accelerazioni vanno a buon fine. Non tira mai il fiato dimostrandosi leader della squadra.

Caldirola 6 - Rischia in occasione di qualche contrasto duro nei pressi dell'area, ma nel complesso si dimostra efficace.

Volta 5,5 - Non sempre preciso negli interventi, soffre talvolta la velocità degli attaccanti avversari. Subisce un colpo durante il primo tempo e lascia il posto ad Antei nella ripresa. Dal 1' s.t.: Antei 6 - Copre la sua posizione con ordine, senza strafare. Attento.

Letizia 6,5 - Moto perpetuo sulla fascia sinistra, dialoga incessantemente con Viola, con cui costruisce alcune azioni interessanti. Non si risparmia nel duello fisico con Bruccini.

Insigne 6 - Sembra mancargli l'ispirazione per tutto il primo tempo. Nella ripresa mostra qualche autentico colpo di classe senza però trovare la stoccata vincente.

Hetemaj 6 - Fa valere la sua esperienza e malizia nell'interdizione, recuperando molti palloni sulla mediana. Meno incisivo nella fase di costruzione.

Viola 7 - Guadagna infiniti falli e contribuisce a mantenere sempre alto il pressing della squadra di casa. Ottimo l'assist col contagiri per il vantaggio di Armenteros.

Improta 6,5 - E' autore di alcune delle occasioni più nitide della partita. Nella ripresa però cala un po' i giri e Inzaghi gli preferisce Kragl. Dal 26' s.t.: Kragl 5,5 - Non dà il cambio di passo che ci si aspetta, anche se si dimostra utile nel fermare le ripartenze del Cosenza.

Coda 6,5 - Lotta con il solito piglio da padrone dell'area di rigore, agisce sia da perno della manovra che da rifinitore per i compagni. Generoso.

Sau 5,5 - Non è pienamente nel vivo del gioco e talvolta manca all'appuntamento con i suggerimenti dei compagni. Dal 36' s.t.: Armenteros 7 - Da premiare la caparbietà con cui, in pieno recupero, si libera della marcatura per farsi trovare pronto a ricevere il pallone su schema da calcio d'angolo. Riesce ad essere decisivo in poco più di 10 minuti.