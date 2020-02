Le pagelle del Benevento - Montipò salva tutto, Moncini impalpabile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Montipò 7 - Compie un intervento determinante al 94’ volando all’angolino per respingere il missile di Pierini. Riscatta l’ingenuità del primo tempo, quando regala una punizione in area potenzialmente pericolosa.

Letizia 7 - Non a caso è uno dei pochi insostituibili in questa squadra, un giocatore completo e di categoria superiore. Ottimi un paio di salvataggi di testa.

Caldirola 6,5 - Mezzo voto in meno per un paio di falli commessi in zone pericolose che, tra l’altro, gli costano un cartellino pesante. Per un’ora giganteggia su Asencio.

Volta 5 - Già nel primo tempo era apparso un pochino distratto in un paio di circostanze, si fa espellere ingenuamente per aver fermato Asencio lanciato a rete.

Barba 7 - Esordio migliore non poteva esserci per un giocatore abituato a ben altri palcoscenici. Inizia terzino e svolge benissimo il suo compito, dopo l’ingresso di Del Pinto si sposta al centro e non sbaglia nulla.

Hetemaj 5,5 - Ci mette più di una pezza quando il Benevento resta in inferiorità numerica e bisogna combattere. Continua a palesare un eccesso di nervosismo in alcuni frangenti.

Viola 5,5 - Non ha iniziato il girone di ritorno sugli standard abituali. Spreca un paio di buone occasioni per chiudere anzitempo la partita.

Schiattarella 7 - Uomo ovunque del centrocampo giallorosso, denota anche una grande crescita atletica. Chiude esausto, ma il suo contributo è fondamentale.

Insigne 7 - Inzaghi era stato buon profeta elogiandolo in settimana, è stato ripagato con gli interessi. Una magia degna del fratello Lorenzo che consente di festeggiare anzitempo la promozione in serie A.

Sau 5,5 - Sarà pur vero che è uno dei migliori realizzatori della squadra, ma non ha quasi mai fatto la differenza come lecito attendersi. Zero tiri in porta e sostituzione inevitabile. (Dal 25’st Coda 6 - Serviva un calciatore che facesse salire la squadra in un momento di difficoltà. Si sacrifica e combatte).

Moncini 5 - La nota negativa della serata, non la prende praticamente mai e si nota soltanto per una bella serpentina a metà campo tra tre avversari. (Dal 15’st Del Pinto 6,5 - La sua esperienza gli consente di farsi trovare pronto. Si piazza sulla linea difensiva e risulta fondamentale).