Le pagelle del Benevento - Non basta Nicolas Viola. Impalpabile Improta

Risultato finale: Pescara-Benevento 2-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Puggioni 6 - Non ha responsabilità sulle due reti del Pescara, quando viene chiamato in causa risponde presente. L'ex Sampdoria è abbastanza preciso anche sulle uscite in presa alta.

Maggio 5,5 - Uno degli ultimi a mollare, il capitano dei sanniti ha tanto da lavorare e in alcune fasi soffre terribilmente le iniziative personali di Mancuso. Prova a volte a lanciarsi in sovrapposizione.

Volta 6 - Sicuramente il migliore del pacchetto arretrato del Benevento, fa valere anche la sua esperienza nel duello stretto con Monachello. Nessuna sbavatura e buona partita per il centrale sannita.

Antei 5 - Prestazione da dimenticare per l'ex difensore del Sassuolo, in occasione del vantaggio del Pescara fa staccare indisturbato Mancuso che ringrazia. In sofferenza anche su Monachello.

Di Chiara 5 - Fa di tutto nel primo tempo per prendersi il cartellino giallo che arriva nel recupero, va spesso in difficoltà quando viene puntato dal frizzante Marras che lo punta con continuità.

Nocerino 5 - Irriconoscibile oggi l'esperto centrocampista ex Milan, soffre la vivacità di Machin. Nel secondo tempo si prende anche il cartellino giallo ed è poco nel vivo della manovra della squadra campana.

Viola 6,5 - Partita sottotono per il metronomo del centrocampo sannita nella prima frazione, entra con un altro spirito nella ripresa ed in avvio di secondo tempo riapre la sfida con un perfetto calcio di punizione.

Tello 5,5 - Alza il ritmo nella ripresa rispetto ad un primo tempo in affanno ma non basta. Meno dinamico dei centrocampisti del Pescara, prova da rivedere per l'ex centrocampista del Bari.

Ricci 5 - Prova lo spunto personale per guadagnarsi spazio sulla destra, ben contenuto da Del Grosso. Si incunea sul versante destro senza però rendersi mai realmente pericoloso. (Dal 62' Insigne 6 - Prova ad accendere la luce dopo il suo ingresso, poco assistito però dal resto dei compagni).

Asencio 5,5 - Si prende il calcio di punizione dal quale nasce la rete di Viola, per il resto viene ben tamponato da Campagnaro e Gravillon. Nel primo tempo si esibisce in una spettacolare rovesciata però fine a se stessa. (Dal 70' Coda 6 - Sua l'unica occasione nel finale con un colpo di testa parato i tuffo da Fiorillo).

Improta 5 - Assente ingiustificato della sfida, tocca pochissimi palloni in zona offensiva. Soffre la marcatura di Balzano che gli lascia poco spazio di manovra, ci si poteva aspettare qualcosa in più dall'ex Salernitana. (Dal 64' Buonaiuto 5,5 - Si vede pochissimo dopo il suo ingresso in campo, gioca pochissimi palloni sulla sinistra).