Le pagelle del Benevento - Ricci cambia il match, Coda guida la rimonta

Risultato finale: Ascoli-Benevento 2-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Montipò 5,5 - Non è colpe sul colpo di testa di Ardemagni che sblocca il match, poco reattivo sulla punizione di Ciciretti che tocca senza indirizzarla fuori dalla porta.

Gyamfi 5,5 - Viene spesso saltato da D’Elia, in costante affanno sulla sua fascia. Nella seconda frazione di gara è più attento.

Tuia 5,5 - Non sbaglia quando deve intervenire sull’avversario, anche lui rimedia la seconda ammonizione nell’immenso recupero concesso da Aureliano.

Caldirola 5 - Non sbaglia un intervento all’interno dell’area, ma rimedia due ammonizioni nel giro di cinque minuti.

Letizia 5,5 - Scende spesso sulla sinistra anche se non è preciso nel traversone, perde Ardemagni in occasione dell’1-0 (Dal 69’ Improta 6 - Entra nel momento di maggiore spinta dei suoi dando il suo contributo).

Del Pinto 6 - Combattivo in mezzo al campo, recupera una buona dose di palloni.

Crisetig 5 - Fatica a prendere le iniziative palla al piede, non riesce a far cambiare passo alla squadra (Dal 46’ Ricci 6,5 - Dà vivacità alla manovra sfruttando i suoi inserimenti in area cambiando di fatto l’andamento del match).

Bandinelli 6 - Quando tenta l’inserimento viene fermato dalla retroguardia avversaria, nella ripresa è più efficace.

Viola 6,5 - Perfetto però l’assist nella ripresa per il 2-1 di Coda. Freddissimo quando dal dischetto realizza il 2-2.

Coda 6,5 - Quando l’Ascoli gli concede mezzo spazio colpisce con un colpo di testa che termina alle spalle di Lanni.

Insigne 5 - Nessun spunto per il numero 19 giallorosso che si vede pochissimo nella fase conclusiva dell’azione (Dal 60’ Armenteros 6 - Prestazione di sostanza, si procura il rigore del 2-2).