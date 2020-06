Le pagelle del Benevento - Sau entra e la decide, leggerezza di Caldirola

Montipò 7 – Cala la saracinesca a più riprese, dimostrandosi ancora una volta in stato di grazia. Molto della promozione passa per i suoi guantoni.

Maggio 7 – Gara attenta del capitano, che specialmente dopo l’inferiorità numerica si sacrifica molto in difesa giocando quasi da centrale.

Volta 7 – Come al solito concede pochissimo agli attaccanti stabiesi. Tiene bene su un vivace Canotto.

Caldirola 5 – La sua gara dura appena 24’, quando gli bastano per farsi espellere. Una grave ingenuità da un difensore esperto come lui.

Letizia 7 – Solita gara a tutto campo dell’esterno sinistro, al ritorno tra i titolari. Incontenibile quando attacca, perfetto nelle chiusure difensive.

Hetemaj 7 – Corre per dieci, cercando di non far sentire l’inferiorità in mezzo al campo dopo l’uscita di Del Pinto.

Schiattarella 7 – Porta ordine ed equilibrio in mezzo al campo. Recupera diversi palloni e fa partire tutte le azioni più pericolose. Dai suoi piedi nasce l’azione del gol.

Del Pinto 6 – E’ il prescelto a lasciare il campo dopo il rosso di Caldirola, terminando anzitempo la gara. Nei primi minuti si divora letteralmente il gol del vantaggio, disturbato da un difensore. Dal 25’ Tuia 7 – Entra a freddo ma si comporta bene, tenendo botta fino alla fine.

Insigne 7 – Fatica ad ingranare all’inizio, ma poi offre una prova arrembante, creando diversi pericoli. Dal 69’ Tello 6,5 – Entra bene in partita offrendo alcune giocate d’alta scuola.

Moncini 7 – Non trova la via del gol, ma si propone spesso, aiuta la squadra a salire e tiene impegnati i difensori avversari fino a quando non lascia il campo. Dal 69’ Sau 7,5 – Entra e decide il match al primo pallone toccato con una finta spettacolare.

Improta 7 – Un motorino infaticabile, una minaccia costante sulla propria corsia di competenza. Esce stremato. Dall’80’ Barba sv