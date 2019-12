Le pagelle del Benevento - Sau esulta tre volte, Letizia non si stanca mai

Montipò 6 - Non deve compiere alcun intervento particolare, sullo 0-0 si fa trovare pronto su Ardemagni. Per la decima volta in stagione riesce a mantenere la porta inviolata.

Letizia 7,5 - Devastante, come sempre accaduto in questo girone d’andata. Incredibile la condizione atletica di un ragazzo che, al 93’, ha ancora la forza per sgroppare sulla fascia e sfornare cross per i compagni. Conquista con bravura l’espulsione che chiude anzitempo la partita.

Tuia 7 - Secondo gol consecutivo per un calciatore che Inzaghi è stato bravo ad inserire gradualmente in un reparto già di altissimo livello. Il suo stacco aereo lascia sul posto Gravillon e consente ai giallorossi di sbloccare lo 0-0 in un momento particolarmente difficile.

Caldirola 6,5 - Si fa sorprendere un paio di volte da Ardemagni, per sua fortuna l’ex Avellino non inquadra lo specchio. Becca un’ammonizione a metà ripresa che tuttavia non condiziona la sua performance.

Antei 7 - L’unica nota stonata della serata è il suo infortunio, lascia il campo in lacrime probabilmente presagendo un problema molto serio. Fino a quel momento, pur da terzino, era stato tra i migliori in campo. (Dal 28'st Maggio 6,5 - Ottimo approccio alla gara. Subisce un brutto fallo, ma resta in campo e avvia l'azione del 3-0).

Kragl 6,5 - Si accende con un pizzico di ritardo, quando il Vigorito chiama il tiro dalla distanza e quasi sfonda i cartelloni pubblicitari. Secondo tempo da protagonista, lascia il campo esausto tra gli applausi del pubblico. (Dal 40’st Volta sv).

Schiattarella 7 - Una sorta di regista atipico, bravo ad impostare ma anche a dare manforte ai centrali difensivi. Non sbaglia un pallone, forse la miglior prestazione da quando indossa la maglia giallorossa.

Viola 7,5 - Di categoria superiore, e non lo scopriamo certo stasera. Quando gioca in casa ha sempre una marcia in più, con il pallone tra i piedi è assolutamente geniale e imprevedibile. Avvia l’azione del 4-0 con una cavalcata inarrestabile.

Tello 6 - Forse il meno brillante, fatica a trovare la posizione giusta e un paio di volte si fa saltare da Cavion. Giusta la sostituzione. (Dal 18’st Hetemaj 6 - Buon approccio alla gara, da una sua conclusione dalla distanza nasce il gol del 2-0).

Coda 7 - Non segna, ma ci prova in tutti i modi. Se Sau realizza tre gol lo deve anche al lavoro oscuro di un centravanti moderno e sempre assai generoso

Sau 8 - Sarà pur vero che non ci sono molte alternative a disposizione, ma Inzaghi è stato bravo a dargli fiducia anche quando i tifosi temevano fosse ormai un ex giocatore. Li ha ripagati con una tripletta che sa tanto di rinascita.