Le pagelle del Benevento - Sau in versione Serie A. Bene Gori, anche a 40 anni

Risultato finale: Ascoli-Benevento 2-4

Gori 6 - Esordire in campionato all'ultima giornata, a 40 anni suonati, non è proprio esercizio semplice. Lui invece non sembra soffrirne, e viene battuto quando può farci poco.

Maggio 5 - Suo l'errore grossolano che regala palla all'Ascoli per il 3-1. Soffre un po' troppo Sernicola, soprattutto nel secondo tempo.

Barba 6,5 - Anche se si fa dribblare da Trotta sul gol del 3-1, gioca una partita pressoché perfetta. Coronata dal gol di testa.

Gyamfi 6 - Partita senza sbavature, anche se è il compagno di reparto a compiere gli interventi migliori.

Rillo 6 - Il classe 2000 svolge un match ordinato sulla fascia sinistra, dove comunque l'Ascoli non è comunque particolarmente pericoloso.

Schiattarella 6,5 - Solita tecnica al servizio della squadra per il centrocampista, a cui Leali nega la gioia del gol con un grande intervento. L'assist finale per Moncini è la ciliegina sulla torta della sua partita.

Hetemaj 6 - Partita solida del centrocampista, che in mediana fa passare poco o nulla. Va un po' in difficoltà solo sulle sgasate di Morosini (dall'84' Sanogo - s.v.).

Improta 6,5 - Il primo assist per Sau di testa è un po' fortuito, il secondo no ed è un cross al bacio per Barba. Ottima prova (dal 65' Tello 6 - Spreca due contropiedi pericolosi gestendo male il pallone. A centrocampo comunque corre ed è una presenza).

Insigne 6,5 - Segna con un tocco di punta un bel gol, poi non offre giocate spettacolari ma è spesso dentro il gioco dei sanniti (dal 77' Del Pinto - s.v.).

Sau 7,5 - Il vero mattatore della sfida. Nel primo tempo si regala un gol ed un assist, nel secondo un paio di giocate da lustrarsi gli occhi. È un Sau in versione Serie A (dall'84' Vokic - s.v.).

Di Serio 5,5 - Resta fuori dalla goleada del primo tempo, sbagliando anche un paio di agganci comunque non semplici. Non certo una partita da ricordare, ma il tempo è dalla sua parte (dal 65' Moncini 6,5 - Ispirato forse dal compagno di reparto Sau, si regala una perla con un tocco sotto a battere Leali nel finale).