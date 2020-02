Le pagelle del Benevento - Sau riequilibra il match, male Viola e Improta

Marco Sau

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Montipò 6 - I granata lo impegnano poco, ma si fa trovare pronto quando serve. Dopo pochi minuti esce a vuoto rischiando grosso, mentre può poco sul gol di Djuric.

Maggio 5,5 - Gara non eccelsa da parte del capitano, che contiene ottimamente uno spento Kiyine ma si propone raramente. Sovrastato da Djuric sul gol.

Volta 5 - Djuric lo mette alle strette e non riesce a prendere le contromisure per tutta la partita.

Caldirola 5,5 - Non sempre impeccabile, ma se la cava d'esperienza sugli avanti granata.

Letizia 5,5 - Meno propositivo del solito, fatica dannatamente su Lombardi, che lo costringe sulla difensiva.

Hetemaj 5,5 - Gioca tanti palloni offrendo una gara di grande sacrificio, ma troppe le imprecisioni in disimpegno.

Schiattarella 5,5 - Prestazione opaca del centrocampista partenopeo, che non riesce mai a velocizzare la manovra e a dettare i tempi.

Viola 5 - Deludente, stasera, il numero 10, che perde tanti palloni e diversi contrasti, senza riuscire a dare la solita qualità alla manovra. Si fa notare solo per una conclusione insidiosa ad inizio ripresa. Dal 64' Improta 4,5 - Entra nell'azione del gol e centra una traversa, ma nel finale si guadagna il rosso diretto con un'entrataccia evitabile.

Kragl 5,5 - La sua partita dura poco, ma non riesce mai a creare pericoli con le sue accelerazioni. Dal 20' Insigne 6 - Entra timido, ma nella ripresa cresce tanto, rendendosi più volte pericoloso.

Sau 6,5 - Si fa notare soltanto a sprazzi, ma realizza un gol pesantissimo che riequilibra il match. Dal 79' Moncini sv

Coda 5,5 - In ombra questa sera il grande ex, che viene neutralizzato dai difensori granata, sempre in anticipo.